Το «τρένο» της Μάντσεστερ Σίτι έκανε στάση στο απόρθητο «Στάδιο του Φωτός» και με το τελικό 0-0 κόντρα στη Σάντερλαντ ξέμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Το «Στάδιο του Φωτός» απέδειξε ξανά τον λόγο που έχει μείνει απόρθητο τη φετινή σεζόν στην Premier League! Τι κι αν απέναντί της βρήκε την ασταμάτητη Μάντσεσστερ Σίτι των εννέα σερί νικών; Η Σάντερλαντ κατάφερε να υψώσει ξανά ανάστημα στην έδρα της και βγήκε αλώβητη από ένα ματς με διασκεδαστικό ρυθμό, περιορίζοντας τους Citizens στο 0-0. Μια «στάση» που πόνεσε βαθμολογικά το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα που είδε το 2026 να του γυρνάει με το... καλημέρα την πλάτη και να εξασφαλίζει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών για την πρωτοπόρο Άρσεναλ!

Αφού σημαιάκι και VAR... έκοψαν τη φόρα της Μάντσεστερ Σίτι ακυρώνοντας το γρήγορο γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα, ο αγώνας κινήθηκε στην ισορροπία, με εναλλαγές ρυθμού, κατοχής της μπάλας κι ελάχιστες καλές στιγμές. Σε μια από αυτές η Σάντερλαντ απείλησε πρώτη στο 19΄με δυνατό σουτ του Μπρόμπεϊ από δύσκολη γωνία που εξουδετέρωσε ο Ντοναρούμα, όμως η κορυφαία στιγμή ανήκε στη Σίτι. Στο 37΄συγκεκριμένα ο Χάαλαντ υποδέχθηκε τη μπάλα ολομόναχος στο σημείο του πέναλτι, όμως ο Ροφς είχε την απάντηση με τα πόδια για να κρατήσει το μηδέν.

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν πολύ περισσότερη όρεξη στο πρώτο ματς του β΄μέρους και απείλησαν δις με τον Σαβίνιο, ο οποίος σε πρώτο χρόνο σημάδεψε ψηλά από θέση βολής (47΄), ενώ στιγμές αργότερα είδε το πλασέ του να σταματάει στα πόδια του Ροφς (49΄). Ο τερματοφύλακας της Σάντερλαντ είχε την απάντηση και στην καρφωτή κεφαλιά του Γκβάρντιολ από κοντά όταν έδιωξε ενστικτωδώς με τα χέρια (65΄), ενώ ενδιάμεσα ο Ντοναρούμα είχε εξουδετερώσει το πλασέ του Μαγιέντα στη σπουδαιότερη στιγμή της Σάντερλαντ (54΄).

Τίποτα δεν άλλαξε στο τελευταίο ημίωρο, με τη Σάντερλαντ να βάζει φρένο στην ξέφρενη πορεία της Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα που μπήκε με... στραβοπάτημα στη νέα χρονιά και είδε την Άρσεναλ να μεγαλώνει την ψαλίδα στους τέσσερις βαθμούς.

Σάντερλαντ (Ρεγκίς Λε Μπρι): Ροφς, Χούμε, Μουκιελέ, Αλντερέτε, Τσίρκιν, Τσάκα, Γκεντρίντα, Αντιγκρά (72΄Μαντλ), Μαγιέντα, Λε Φι, Μπρόμπεϊ (58΄Ισίντορ)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Ρούμπεν Ντίας, Ακέ, Ο΄Ράιλι (57΄Γκβάρντιολ), Νίκο, Μπερνάρντο Σίλβα (86΄Ρέιντερς), Φόντεν, Σαβίνιο (52΄Ντοκού), Τσερκί, Χάαλαντ

«Φρένο» και για την Τότεναμ

Ίδιο αποτέλεσμα και στο Μπρέντφορντ - Τότεναμ, με τις δυο τους να μένουν στο 0-0. Οι Spurs δεν κατάφεραν να ντουμπλάρουν τις νίκες μετά το «διπλό» της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και πέταξαν ξανά βαθμούς από την 12η θέση. Τρεις θέσεις πίσω από την 9η Μπρέντφορντ που απέδειξε ξανά πως «ψηλώνει» στο δικό της γήπεδο, ανεξάρτητά από το αντίπαλό της.