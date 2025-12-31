Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενέδωσε ξανά στον κακό εαυτό της, πέταξε απροσδόκητα βαθμούς απέναντι στην ουραγό Γουλβς και με το τελικό 1-1 περιορίστηκε εκτός πεντάδας.

Για κάθε βήμα μπροστά, δυο βήματα πίσω. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξελίσσεται στην πιο... αλλοπρόσαλλη ομάδα του πρωταθλήματος, καθώς ανά εβδομάδα παρουσιάζει κι έναν πολύ διαφορετικό εαυτό. Μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ, οι Κόκκινοι Διάβολοι κατάφεραν να πετάξουν βαθμούς στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στην ουραγό Γουλβς των δυο βαθμών, έμειναν στο 1-1 κι απέτυχαν να πατήσουν σταθερά στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Οι γηπεδούχοι πάντως χαμογέλασαν πρώτοι στην αναμέτρηση, όταν στο 26΄ο Ζίρκζι έκανε το σουτ από τα όρια της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και ξεγέλασε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 1-0 στο «Ολντ Τράφορντ». Στο 38΄η Γιουνάιτεντ άγγιξε το 2-0 με κεφαλιά του Σέσκο στο δοκάρι, προτού η Γουλβς ρίξει προειδοποιητική βολή δυο λεπτά αργότερα με άστοχη κεφαλιά του Αροκοντάρε.

Στο 45΄τελικά οι Λύκοι έκαναν τη ζημιά και έφτασαν στην ισοφάριση με κεφαλιά του Κρέιτσι στη γωνία του Λάμενς για το 1-1. Στο 64΄μάλιστα οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ανατροπή με τον Μοσκέρα από θέση βολής, τη στιγμή που η Γιουνάιτεντ πελαγοδρομούσε σε ολόκληρο το β΄μέρος.

Στο 90΄νόμιζε για δευτερόλεπτα πως θα τη γλίτωνε όταν ο Ντόργκου έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στην επαναφορά, όμως το σημαιάκι για οφσάιντ σφράγισε την οδυνηρή ισοπαλία απέναντι στη Γουλβς που απέσπασε μόλις τον τρίτο της βαθμό στο πρωτάθλημα.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Λάμενς, Νταλότ, Χέβεν (75΄Γιορό), Μαρτίνες, Σο, Κασεμίρο, Ουγκάρτε (75΄Μαντάτο), Κούνια, Ντόργκου, Ζίρκζι (46΄Φλέτσερ), Σέσκο

Γουλβς (Ρομπ Έντουαρντς): Ζοσέ Σα, Μοσκέρα, Ντόχερτι, Κρέιτσι, Τσατσουά, Μπουένο, Αρίας (90΄+5΄Βολφ), Ζοάο Γκόμες, Μανέ, Χουάνγκ (88΄Λόπεζ), Αροκοντάρε (65΄Λάρσεν)