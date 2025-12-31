Η Άρσεναλ ήταν... αμείλικτη απέναντι στην Άστον Βίλα, την υπέταξε με 4-1 στο «Έμιρεϊτς» και αύξησε την διαφορά της από την Μάντσεστερ Σίτι στους πέντε βαθμούς.

Τι κι αν η Μάντσεστερ Σίτι παραμονεύει, τι κι αν η Άστον Βίλα πήγε... καυτή στο «Έμιρεϊτς» με έντεκα σερί νίκες για συνοδεία, η Άρσεναλ τα έκανε όλα σωστά σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Οι Gunners ήταν κυρίαρχοι στο δεύτερο ημίχρονο «καθαρίζοντας» την ομάδα του Ουνάι Έμερι με το επιβλητικό 4-1. Αποτέλεσμα με το οποίο η Άρσεναλ αύξησε την διαφορά της από την Σίτι στο +5 (με ματς περισσότερο), κλείνοντας ιδανικά το 2025.

Με την απουσία του Ράις στη μεσαία γραμμή εμφανή, η Άρσεναλ τα είχε... χαμένα όποτε η Βίλα έφευγε στην κόντρα. Η κεφαλιά του Γιόκερες στο 7' πέρασε για λίγο πάνω από την εστία του Μαρτίνες, με την Βίλα στη συνέχεια να είναι εκείνη στην επίθεση. Στο 13', ο Γουότκινς έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Άγγλος φορ βρέθηκε απέναντι από τον Ράγια, αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ισπανού. Στο 36' και πάλι με κεφαλιά του Γιόκερες η Άρσεναλ απείλησε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, στην τελευταία ουσιαστικά φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Όταν αποφάσισε να πατήσει το γκάζι, η Άρσεναλ άφησε την Βίλα να καταπιεί σκόνη! Στο 48', με τον αγαπημένο της τρόπο, από κόρνερ, η ομάδα του Αρτέτα πήρε το προβάδισμα με τον Γκάμπριελ. Μόλις τέσσερα λεπτά μετά και προτού οι Villans συνέλθουν, ο Θουμπιμέντι «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα μετά την κάθετη του Όντεγκααρντ, νικώντας ξανά τον Μαρτίνες. Την σκυτάλη πήρε ο Τροσάρ που με ένα δυνατό μονοκόμματο σουτ στην κλειστή γωνία του Αργεντινού ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το «κερασάκι» στην... εορταστική τούρτα προσέθεσε ο Ζεσούς στο 78' δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς.

Το μόνο που κατάφερε η... ζαλισμένη Βίλα ήταν να μειώσει με τον Γουότκινς στις καθυστερήσεις. Τέλος στο αήττητο σερί της ομάδας του Έμερι, η οποία έμεινε στους 39 βαθμούς, σταθερά στην 3η θέση.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ (83' Γουάιτ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (77' Λιούις-Σκέλι), Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (73' Νόργκααρντ), Σάκα (83' Μαντουέκε), Όντεγκααρντ, Τροσάρ, Γιόκερες (77' Ζεσούς)

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Μπογκάρντ, Κόνσα, Λίντελοφ, Ντιν, Ονάνα (46' ΜακΓκιν), Τίλεμανς (82' Χέμινγκς), Σάντσο (61' Μάλεν), Ρότζερς, Μπουεντία (61' Γκαρθία), Γουότκινς