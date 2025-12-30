Η Τσέλσι έχασε εκ νέου βαθμούς στο ματς- ροντέο κόντρα στη Μπόρνμουθ κι έμεινε εκτός τετράδας. Αντίδραση για Νιούκαστλ, διευρύνεται το αρνητικό σερί για Φόρεστ.

Ματσάρα χωρίς νικητή στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τις Τσέλσι και Μπόρνμουθ να αρκούνται στο ισόπαλο 2-2. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα βρέθηκε πίσω στο σκορ, ανέτρεψε την κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά, όμως τα Κεράσια απάντησαν αφήνοντας τους Μπλε στην 5η θέση.

Μόλις στο 6' ο Μπρουκς έβαλε σε θέση οδηγού την Μπόρνμουθ μετά από σύγχυση στην άμυνα της Τσέλσι. Η οποία μέσα σε οκτώ λεπτά έφερε «τούμπα» το ματς! Στο 15' ο Πάλμερ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1, ενώ το προβάδισμα στην Τσέλσι έδωσε στο 23' ο Φερνάντες με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η Μπόρνμουθ ισοφάρισε στο 27'. Ο Κλάιφερτ αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της Τσέλσι και τιμώρησε τους παίκτες του Μαρέσκα. Στο β' μέρος και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, με την Μπόρνμουθ να χάνει μοναδική ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Ουνάλ για ένα μεγάλο «διπλό».

Νέα «σφαλιάρα» για την Νότιγχαμ

Η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες με... θύμα την Νότιγχαμ Φόρεστ που υποχρεώθηκε στην τρίτη διαδοχική της ήττα! Τα Ζαχαρωτά πέρασαν από το «City Ground» (0-2) και έκαναν ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη. Το σκορ άνοιξε στο 19' ο Γκάρνερ που έπιασε ένα ωραίο διαγώνιο σουτ στην κίνηση, σκοράροντας απέναντι στην πρώην του ομάδα. Οι Reds έβγαλαν αντίδραση, έχασαν μια καλή φάση με τον Ίγκορ Ζεσούς στο 60', αλλά η Έβερτον ήταν αυτή που βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 79', ο Γκάρνερ έβγαλε τον Μπαρί απέναντι από τον Βίκτορ και πλάσαρε ψύχραιμα για το τελικό 0-2. Αποτέλεσμα που άφησε την Φόρεστ στην 17η θέση.

