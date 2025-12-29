Από τις 25 Νοεμβρίου και το 3-0 επί της Μπαρτσελόνα, οι Λονδρέζοι «τρέχουν» έναν μήνα γεμάτο αρνητικά αποτελέσματα.

Ήταν 25 Νοεμβρίου, όταν η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα κυριολεκτικά κατατρόπωνε την Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ στο «Στάμφορντ Μπρίτζ», για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Οι «μπλε» έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να μιλάει για εκείνους και παράλληλα να τους χρίζει εκ των διεκδικητών της φετινής Premier League. Ωστόσο, αυτό που θα ακολουθούσε, δεν μπορούσε να το σκεφτεί κανείς.

Έκτοτε, οι Λονδρέζοι έχουν δώσει 8 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, με απολογισμό μόλις δυο νίκες, η μια μάλιστα εξ' αυτών απέναντι στην Κάρντιφ της 3ης κατηγορίας, 3 ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Το σύνολο του Ιταλού τεχνικού περνάει ένα παρατεταμένο διάστημα «κρίσης», καθώς αδυνατεί να... σταυρώσει νίκη, με την Άστον Βίλα να γίνεται ο τελευταίος θύτης με διπλό στο «Μπρίτζ» και να...βυθίζει ακόμη περισσότερο οπαδούς και ιθύνοντες της Τσέλσι που πριν 30 ημέρες έκαναν μεγάλα όνειρα.