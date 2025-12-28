Δημοσίευμα της Mirror αναφέρει πως ο Αιγύπτιος είναι «πεσμένος» ψυχολογικά και λόγω της απουσίας του Έλληνα μπακ.

Η φιλία μεταξύ Μοχάμεντ Σαλάχ και Κώστα Τσιμίκα είναι γνωστή, και ξεκίνησε από την αρχή της κοινής τους πορείας, όταν ο Έλληνας μπακ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στην Αγγλία.

'Έκτοτε, οι δυο τους έχουν περάσει αμέτρητες ώρες σε προπονήσεις, αγώνες, αποστολές, εκδηλώσεις της Λίβερπουλ, καθώς φυσικά και εκτός ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ως γνωστόν, αυτή η φιλία «διεκόπη» το καλοκαίρι, όταν ο Έλληνας άσος έφυγε δανεικός στη Ρόμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, αυτός είναι και ένας λόγος που ο Αιγύπτιος είναι «πεσμένος» ψυχολογικά. Ο «Φαραώ» ενδέχεται να επιστρέψει σε ένα... ψυχρό κλίμα στο «Άνφιλντ» μετά τις υποχρεώσεις του για το Κόπα Άφρικα, και το κείμενο γράφει πως ο «Τσίμι» θα αποτελούσε ιδανική λύση για τον Σαλάχ, έτσι ώστε ο σούπερ-σταρ της Λίβερπουλ να έχει ένα στήριγμα, καθώς οι δυο τους είναι αρκετά δεμένοι.

Θυμίζουμε πως ο Τσιμίκας μοιάζει σχεδόν απίθανο να συνεχίσει στη Ρώμη, και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για το μέλλον του.