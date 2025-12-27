Η ενδεκάδα της Γιουνάιτεντ που ολοκλήρωσε το ματς με τη Νιούκαστλ απλά δεν υπάρχει και δεν θα ξαναϋπάρξει!

Η «λαβωμένη» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε την Νιούκαστλ με 1-0 και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με την απρόμενη ενδεκάδα.

Μία πολύ σημαντική νίκη πήρε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Νιουκάστλ επικρατώντας με 1-0, παρά τα πολλά προβλήματα απουσιών που είχε. Ο Ρούμπεν Αμορίμ αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που δεν συνηθίζει, αρκετοί εκ των οποίων ήταν νεαροί, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία από Premier League.

Δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα για να περιγράψει την κατάσταση που βίωσαν οι «κόκκινοι διάβολοι» στον χθεσινό αγώνα από το να ρίξει μια ματιά στην ενδεκάδα με την οποία ολοκλήρωσαν τον αγώνα.

Σ' αυτήν βρέθηκαν οι Λάμενς, Γιορό, Χέιβεν, Φρέντρικσον, Μαλάσια, Κούνια, Ουγκάρτε, Φλέτσερ, Νταλότ, Ντόργκου, Ζίρκζε. Συνολικά οι 11 αυτοί παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν παίξει 453 ματς Premier League, δηλαδή βγαίνει ένας μέσος όρος 41,2 ματς για τον καθένα.

Ο δε μέσος όρος ηλικίας της συγκεκριμένης ενδεκάδας έφτανε τα 22,5 έτη (!!).