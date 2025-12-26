Η Νότιγχαμ Φόρεστ σκοπεύει να κρατήσει αιώνια στο πλευρό της το όνομα του Τζον Ρόμπερτσον.

Τα Χριστούγεννα του 2025 συνδυάστηκαν με μια θλιβερή είδηση για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο… GOAT του συλλόγου, Τζον Ρόμπερτσον, άφησε την τελευταία του πνοή και βύθισε στο πένθος όλον τον οργανισμό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάντως σκοπεύει να διατηρήσει αιώνια τη μνήμη του.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ιδιοκτήτης των Reds, πρότεινε στο διοικητικό συμβούλιο να μετονομαστεί ένα μέρος της κερκίδας του «City Ground» σε «John Robertson Stand» προς τιμήν του σπουδαίου Σκωτσέζου. Και αυτό ακριβώς αναμένεται να συμβεί.

Άλλωστε, ο Ρόμπερτσον ήταν και είναι ο ίσως πιο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των οπαδών της Φόρεστ, αποτελεί μια απόλυτα θρυλική φιγούρα για το club. Ήταν ο πρωταγωνιστής της τρομερής ομάδας του Μπράιαν Κλαφ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Αγγλίας και τα δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1979 και το 1980.

Πέρα από αυτά ωστόσο, υπήρξε ένας φανταστικός μεσοεπιθετικός με τρομερή τεχνική κατάρτιση και δημιουργικό όραμα στο χορτάρι. Ο κόσμος της Νότιγχαμ τον ερωτεύτηκε στις 14 σεζόν που πέρασε με τη φανέλα της, χρίζοντάς τον - κατά γενική ομολογία - GOAT των Reds.