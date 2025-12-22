Γκουαρδιόλα: «Όποιος πάρει κιλά τα Χριστούγεννα θα μείνει εκτός αποστολής!»

Ο Καταλανός τεχνικός τόνισε τη σημασία των οικογενειακών στιγμών τα Χριστούγεννα, αλλά παράλληλα προειδοποίησε τους παίκτες του για... ζύγισμα μετά τις μίνι-διακοπές!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν ήταν ποτέ ο αυστηρότερος προπονητής, όσον αφορά τα εκτός γηπέδου ζητήματα. Φαίνεται όμως πως και αυτό πάει να... αλλάξει σιγά σιγά, με αφορμή τα Χριστούγεννα.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά τη νίκη της επί της Γουέστ Χαμ (3-0, 20/12) πάει σε.... μίνι εορταστικές διακοπές, καθώς ο Καταλανός τεχνικός έδωσε άδεια στους ποδοσφαιριστές του μέχρι και την 25η Δεκεμβρίου, όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (27/12, 14:30).

Ο Πεπ για ακόμη μια φορά επισήμανε τη σημασία των οικογενειακών στιγμών, ιδιαίτερα σε αυτές τις γιορτινές ημέρες, ωστόσο παράλληλα φρόντισε να... προϊδεάσει τους παίκτες του για το τι θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όλοι οι αθλητές ζυγίστηκαν την περασμένη Παρασκευή (19/12) και το ίδιο θα συμβεί ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο λόγος είναι πως δεν θέλει κανείς τους να πάρει... κιλά αυτές τις μέρες. Τόνισε δε πως αν κάποιος (ή κάποιοι) επιστρέψουν από τις μίνι-διακοπές με παραπάνω βάρος από όσο πρέπει, θα μείνει εκτός αποστολής από τον αγώνα του Σαββάτου!

«Κάθε παίκτης ζυγίστηκε την Παρασκευή. Επιστρέφουν στις 25 και θα είμαι εκεί ελέγχοντας πόσα κιλά πήραν. Μόλις φτάσουν μετά από τρεις μέρες διακοπών, θέλω να δω πώς θα επανέλθουν».

Μπορούν να φάνε, αλλά θέλω να τους ελέγξω. Πρέπει να κάνω μια επιλογή εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ. Φανταστείτε έναν παίκτη που τώρα είναι τέλειος, αλλά θα φτάσει με τρία κιλά παραπάνω. Θα μείνει στο Μάντσεστερ. Δεν θα ταξιδέψει για το ματς με τη Νότιγχαμ»