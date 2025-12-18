Όπως μετέδωσε η Corriere dello Sport, ίσως η θητεία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα να πλησιάζει στο τέλος της.

Σύντομα και άδοξα ενδέχεται να ολοκληρωθεί η θητεία του Κώστα Τσιμίκα στη Serie A και τη Ρόμα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ιταλική ιστοσελίδα Corriere dello Sport.

Με βάση δικό της δημοσίευμα, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του Έλληνα αμυντικού και δεν αποκλείεται οι Τζαλορόσι να τερματίσουν πρόωρα τον μονοετή δανεισμό του τον Ιανουάριο, εξέλιξη που θα αναγκάσει τον «Tsimi» να επιστρέψει στη Λίβερπουλ.

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτει και ο δανεικός από την Άστον Βίλα, Λίον Μπέιλι. Αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο για τη Ρόμα να «ξεφορτωθεί» παίκτες που δεν χρησιμοποιεί τόσο, καθώς θέλει να ισοσκελίσει τα οικονομικά της και να ενισχύσει το ρόστερ της τον χειμώνα.

Ο Τσιμίκας πράγματι δεν έχει κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη του Γκασπερίνι και μετρά μόλις 11 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρόμα (462 λεπτά) με απολογισμό μία ασίστ. Αν όντως ο διεθνής μπακ επιστρέψει στο «Άνφιλντ» τον Ιανουάριο παραμένει άγνωστο το ποια θα είναι η επόμενή του ημέρα. Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2027.