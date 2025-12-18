Τον Αντουάν Σεμένιο έχει «κυκλώσει» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον οποίο θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την «Telegraph».

«Σφήνα» στους μνηστήρες του Αντουάν Σεμένιο θέλει να μπει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο 25χρονος Γκανέζος της Μπόρνμουθ είναι περιζήτητος με τις Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ να βρίσκονται ήδη σε... διαμάχη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», η πιθανότητα αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον πάγκο των Citizens έχει κινητοποιήσει τους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ίσως η φετινή να είναι η τελευταία του σεζόν στο Μάντσεστερ. Αυτό έχει χτυπήσει καμπανάκι (και) στις τάξεις της Γιουνάιτεντ που θα τα παίξει όλα για όλα για να αποκτήσει εκείνη τον Σεμένιο. Μία ενδεχόμενη αποχώρηση του Γκουαρδιόλα θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση του... πολυπόθητου Σεμένιο, γεγονός που φυσικά θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν κι οι άλλες ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Γκανέζο.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει δηλώσει μεγάλος φαν του ποδοσφαιριστή των Κερασιών και ο σύλλογος είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο το ποσό των περίπου 90 εκατ. ευρώ που είχε ζητήσει η Μπόρνμουθ έβαλε... στοπ στα τότε σχέδιά της. Θυμίζουμε ότι η ρήτρα αποδέσμευσής του από την Μπόρνμνουθ ανέρχεται στα 74 εκατ. ευρώ και ενεργοποιείται στις αρχές του νέου έτους.