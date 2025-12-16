Αμορίμ: «Νομίζω ότι ο κόσμος απολαμβάνει να βλέπει τη Γιουνάιτεντ φέτος»

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήρθαν ισόπαλοι 4-4 με την Μπόρνμουθ (15/12), ωστόσο αυτό δεν πτόησε τον Αμορίμ από το να δηλώσει πως ο κόσμος απολαμβάνει να βλέπει την ομάδα του.

Στο ματς της σεζόν ως τώρα στην Premier League, ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν κατά κάποιο τρόπο πρωταγωνιστής, αφού είδε την ομάδα του να σκοράρει 4 φορές, αλλά να δέχεται ισάριθμα τέρματα από την Μπόρνμουθ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ''Cherries'' προσέφεραν μια χορταστική ισοπαλία (4-4) το βράδυ της Δευτέρας (15/12), αφήνοντας ωστόσο στο φινάλε μια πικρή γεύση στους φίλους των γηπεδούχων που βρέθηκαν στο «Όλντ Τράφορντ».

Ούσα καταιγιστική στο πρώτο μέρος, η ομάδα του Πορτογάλου τεχνικού θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να σκοράρει περισσότερες φορές και να έχει «κλειδώσει» τη νίκη. Ωστόσο, η κακή αμυντική λειτουργία των ''Red Devils'' ήταν εκείνη που έκανε ξανά τη... διαφορά, με τον Αμορίμ να στέκεται και σε αυτό, αλλά παράλληλα να δηλώνει πως ο κόσμος απολαμβάνει να βλέπει τη Γιουνάιτεντ, συγκριτικά με πέρυσι.

«Όπως και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, δεχθήκαμε δύο γκολ πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά καταφέραμε να ανακάμψουμε και να πάρουμε ξανά το πλεονέκτημα. Και μετά θα έπρεπε κλείσουμε το παιχνίδι. Και πάλι, ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο κόσμος απολαμβάνει να βλέπει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτή τη σεζόν, αλλά πρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο (σσ επίθεση και άμυνα)».

🚨🗣️ Rubén Amorim: "People are enjoying Manchester United more than last season." pic.twitter.com/GQe6ma5LTO December 15, 2025

Έπειτα, εξήγησε πως το πρόβλημα δεν αφορά τη νοοτροπία των παικτών του, αλλά την προσέγγισή τους, καθώς θα έπρεπε στο δεύτερο μέρος να δουν... αλλιώς το ματς, ενώ τόνισε και πως ο κόσμος του συλλόγου είναι «απεγνωσμένος» για νίκες.

«Είναι τόσο σημαντικό για τους οπαδούς. Και φυσικά, είναι απεγνωσμένοι να κερδίσουν και επίσης νιώθω ότι είναι απεγνωσμένοι να εμπνευστούν όταν έρθουν στο Ολντ Τράφορντ».