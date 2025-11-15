Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports, οι δυο πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών στο Νησί, θα δώσουν «μάχη» για τον άσο της Μπόρνμουθ.

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στη «μάχη» της απόκτησης του... καυτού, Αντουάν Σεμένιο. Ο winger της Μπόρνμουθ έχει ήδη συνδεθεί έντονα με τη Λίβερπουλ, και πλέον βρίσκεται και στο ρεπορτάζ των «πολιτών».

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται 4 πόντους μακριά από την κορυφή της Premier League και την Άρσεναλ, και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται το Sky Sports, οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ βλέπουν στο πρόσωπο του 25χρονου Γκανέζου τον παίκτη που θα δώσει το κάτι παραπάνω για την κατάκτηση του τίτλου.

Όσον αφορά τους πρωταθλητές Αγγλίας, ο Σεμένιο προορίζεται (βάσει των ρεπορτάζ) για αντί-Σαλάχ, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει επίσης από Λονδίνο μεριά, Τσέλσι και Τότεναμ, όμως γράφεται πως η «μάχη» μάλλον θα είναι ανάμεσα στις δυο πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών στο Νησί.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Σεμένιο μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 11 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.