Οπαδοί στην Αγγλία «τελείωσαν» προπονητή που είχε καταδικαστεί για παιδεραστία

Οι οπαδοί της ημιερασιτεχνικής Μπέρι εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την απόφαση του συλλόγου και... πέρασαν το δικό τους.

Κάτι λιγότερο από σύντομη ήταν η θητεία του Μάικλ Τζόλεϊ στην Μπέρι, που αγωνίζεται στα χαμηλά στρώματα της πυραμίδας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μόλις δύο ημέρες μετά την πρόσληψή του, ο Άγγλος κόουτς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Κι αυτό λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε στους οπαδούς η έναρξη της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Το 2009, ο Τζόλεϊ - 48 ετών σήμερα - κρίθηκε ένοχος για παιδεραστία, έχοντας έρθει σε σεξουαλική επαφή με ένα 15χρονο κορίτσι. Αυτό και μόνο το κομμάτι του βιογραφικού του ήταν ικανό να στείλει στα... κάγκελα τους οπαδούς της Μπέρι που επέκριναν τόσο έντονα και «δυνατά» την πρόσληψή του, ώστε οδήγησαν εν τέλει το club στην ανακοίνωση του κοινή συναινέσει διαζυγίου με τον Άγγλο. Η Μπέρι ανέφερε ότι αναγνωρίζει «την ένταση των συναισθημάτων που εκφράστηκαν τις τελευταίες ημέρες από φιλάθλους, προσωπικό, συνεργάτες και παίκτες, καθώς και τον πολύ πραγματικό αντίκτυπος που είχε σε άτομα που συνδέονται με τον σύλλογο η απόφαση να προσληφθεί ο Μάικλ».

Bury Football Club can confirm that Michael Jolley has today been relieved of his duties as First Team Manager by mutual consent. December 14, 2025

Ο Τζόλεϊ υποστηρίζει σταθερά πως το 15χρονο κορίτσι με το οποίο είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή τού είχε πει πως ήταν 19 ετών και ισχυρίζεται πως εξαπατήθηκε σε αυτή την υπόθεση.

«Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι και έχω συνηθίσει να δέχομαι προσβολές στα γήπεδα και στο διαδίκτυο από ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αποδεχθούν τα γεγονότα. Δεδομένου ότι έχω καθαρή συνείδηση σχετικά με το περιστατικό, πάντα πίστευα ότι είναι σωστό να παραμένω σταθερός απέναντι στην κακοποίηση που έχω δεχτεί κατά τη διάρκεια της καριέρας μου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μάικλ Τζόλεϊ.