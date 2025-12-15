Ο Τόμας Φρανκ, ζήτησε πίστωση χρόνου για να διορθώσει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας μετά την βαριά ήττα της Τότεναμ με 3-0 από την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Τότεναμ ταξίδεψε χθες (14/12) στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με το βαρύ σκορ 3-0 χάρη στα γκολ των Χάντσον-Οντόι και Σανγκαρέ.

Ο προπονητής των «σπιρουνιών» Τόμας Φρανκ, στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης εξέφρασε την οργή του για την εμφάνιση των παικτών του και τόνισε ότι η διαδικασία ανάκαμψης δεν θα είναι ούτε γρήγορη ούτε εύκολη και πως χρειάζεται χρόνος και ηρεμία για να διορθωθεί η κατάσταση.

«Έχω έναν τυφώνα μέσα μου, επειδή είναι βαθιά απογοητευτικό που δεν τα πάμε καλύτερα μετά από τρεις καλές εμφανίσεις. Είμαι πολύ ειλικρινής και για το πού βρισκόμαστε. Ήμουν επίσης πολύ ειλικρινής, αυτή ήταν μια πολύ κακή εμφάνιση. Δεν υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά να ξέρετε επίσης ότι για να αλλάξει αυτό, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Είναι απλώς η πραγματικότητα».

«Όσοι παρακολουθούν τον σύλλογο και την ομάδα, μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι υπήρξαν μερικές όχι και τόσο σταθερές εμφανίσεις, και αυτό είναι το θέμα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί (να μην μου δοθεί χρόνος). Αν κανείς δεν πάρει χρόνο, κανείς δεν θα μπορέσει να διορθώσει την κατάσταση. Αυτό δεν διορθώνεται με μία γρήγορη λύση», συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός.

Μετά και από την χθεσινή της ήττα η Τότεναμ «βυθίστηκε» στην 11η θέση της Premier League με 22 βαθμούς, στο +4 από τη Φορέστ που με την νίκη της αυτή ανέβηκε στην 16η θέση, πέντε βαθμούς μακριά από την ζώνη του υποβιβασμού.

Έχοντας απολύσει πάντως τον Ποστέκογλου το περασμένο καλοκαίρι, παρά την κατάκτηση του Europa League, αυτή την σεζόν υπήρχαν προσδοκίες βελτίωσης με τον νέο προπονητή στο πάγκο, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα η καρέκλα του Δανού να «τρίζει» και την διοίκηση του συλλόγου να εξετάζει την περίπτωση του Τσάβι, αν τελικά λυθεί η συνεργασία της με τον Φρανκ.