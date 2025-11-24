Ο Τόμας Φρανκ στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Τότεναμ από την Άρσεναλ, άφησε αιχμές προς τον πρώην τεχνικό των «σπιρουνιών», Άγγελο Ποστέκογλου.

Η Άρσεναλ υποδέχτηκε τη Κυριακή (23/11) στο «Emirates» την Τότεναμ στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Premier League, στο λεγόμενο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου.

Βέβαια ο αγώνας δεν ήταν ακριβώς ντέρμπι, καθώς οι γηπεδούχοι επικράτησαν ανέτα των φιλοξενούμενων με το επιβλητικό 4-1 και πήραν ένα σημαντικό τρίποντο που τους καθιέρωσε στην κορυφή και στο +6 από τη δεύτερη Τσέλσι, με τους δύο να έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους την ερχόμενη Κυριακή (30/11).

Μάλιστα, η χθεσινή ήταν η χειρότερη επιθετική, πέρα από αμυντική, επίδοση της Τότεναμ που κατέγραψε μόνο 0,06 xG (Expected Goals) σε 90 λεπτά αγώνα. Για την ιστορία η δεύτερη χειρότερη επίδοση της Τότεναμ ήρθε πριν δύο αγωνιστικές στο ντέρμπι κόντρα στη Τσέλσι (0-1) οπού κατέγραψε μονάχα 0,1xG.

Arsenal (2.14) 4-1 (0.06) Tottenham November 23, 2025

Tottenham generated just 0.10(xG) against Chelsea - their lowest total on record. November 1, 2025

O τεχνικός των «πετεινών», Τόμας Φρανκ στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης απολογήθηκε στους οπαδούς για τα τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα που κατέγραψε η ομάδα του στα τελευταία παιχνίδια κόντρα σε Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι (συγκέντρωσε μόλις 1 από τους διαθέσιμους 9 βαθμούς).

«Νομίζω ότι είναι τρία διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ ήταν πολύ καλύτερη απόδοση από το σημερινό και αυτό με την Τσέλσι. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει διαφορά στις εμφανίσεις της Τσέλσι και της Άρσεναλ, παρόλο που και οι δύο φαίνονται κακές στα χαρτιά. Πρέπει να το ξαναδώ και αυτό. Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να δουλέψουμε ακόμα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι είμαστε πολύ απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι με την σημερινή εμφάνιση. Δεν θέλω να το αποφύγω αυτό. Όπως είπα, ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς».

Ο 52χρόνος τεχνικός δεν παρέλειψε ακόμη να αναφερθεί και στα πεπραγμένα της Τότεναμ τη περσινή σεζόν και στη μέτρια πορεία που κατέγραψε στο πρωτάθλημα ο πρώην προπονητής των «σπιρουνιών», Άγγελος Ποστέκογλου, λέγοντας συγκεκριμένα ότι: «Νομίζω ότι είναι επίσης δίκαιο να πούμε από πού ερχόμαστε. Τερματίσαμε 17οι πέρυσι. Προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι από, σχεδόν, το μηδέν. Βέβαια σήμερα δεν φαινόταν ότι προσπαθήσαμε να χτίσουμε κάτι».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο Δανός προπονητής αναφέρεται στη δουλειά του Ποστέκογλου, καθώς συνήθως μετά από κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα όπως το χθεσινό, φροντίζει να υπενθυμίζει στους οπαδούς της Τότεναμ το που βρίσκεται η ομάδα τους φέτος σε σχέση με πέρυσι.