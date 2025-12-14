Φαν Ντάικ για Σαλάχ: «Του είπα ότι θέλω να μείνει, αλλά δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί»

Το... χεράκι του για να πείσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ» φαίνεται πως έβαλε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Το σίριαλ δείχνει να έχει λήξει μάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η κατάσταση παραμένει οριακή. Ο λόγος φυσικά για την τεταμένη σχέση του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ. Με το ξέσπασμα κατά του προπονητή του πριν από μια εβδομάδα, ο Αιγύπτιος άνοιξε ουσιαστικά την πόρτα της αποχώρησής του. Αν και επέστρεψε στη δράση με τους Reds, μετά από συζητήσεις μαζί του.

Το μέλλον του βέβαια παραμένει αβέβαιο. Ο Φαραώ θα εκπροσωπήσει την Αίγυπτο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής τον επόμενο μήνα και έπειτα θα παρθεί οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί από τη δική του πλευρά ή από αυτή της Λίβερπουλ. Ο αρχηγός της πάντως, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον και τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να τον δει να φεύγει από το «Άνφιλντ».

«Εύχομαι στον Μο ό,τι καλύτερο με την εθνική του και ελπίζω να επιστρέψει. Δεν έχω κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό. Θα ήθελα πολύ να τον έχω κοντά μας, γιατί είναι ένας από τους ηγέτες μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, όπως πάντα. Και μετά θα δούμε. Μιλάω μαζί του για τα πάντα. Φυσικά και του έχω πει ότι θέλω να μείνει. Τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να σας τα πω!

Ελπίζουμε να έχει επιτυχία στο AFCON και όλοι ελπίζουμε να επιστρέψει και να είναι σημαντικός για εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν. Από την άλλη πλευρά όμως, όλοι γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο και δεν έχουμε ιδέα τι θα συμβεί. Παραμένει σημαντικός για τον σύλλογο, αλλά υπάρχουν και άλλες πλευρές σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φαν Ντάικ, που δεδομένα προσπαθεί να κρατήσει στα «κόκκινα» τον Σαλάχ.