Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε στην άκρη το... δράμα και μαζί τον Γουέιν Ρούνεϊ, ανεβαίνοντας σε μια μοναδική κορυφή της Premier League.

Δεν ήταν μια πολύ... κανονική εβδομάδα για τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τη Λίβερπουλ. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Φαράω επιτέθηκε δημόσια στον Άρνε Σλοτ, έμεινε εκτός αποστολής, έριξε λάδια στη φωτιά των σεναρίων της αποχώρησής του και μπόρεσε να γράψει και ιστορία.

Ο Φαραώ, μετά από συζητήσεις με τον προπονητή του, επέστρεψε στη δράση, ερχόμενος από τον πάγκο στη νίκη των Reds απέναντι στη Λίβερπουλ και φρόντισε να συνδυάσει αυτή την επιστροφή σπάζοντας - ακόμα ένα - ρεκόρ. Ο Σαλάχ με εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ «σέρβιρε» στον Εκιτικέ το δεύτερο γκολ και έφτασε την άμεση συμμετοχή με γκολ ή ασίστ σε 277 τέρματα των Reds στην Premier League.

Mo Salah now has more Premier League goal involvements for Liverpool than any other player has for a single team in the league's history, passing Wayne Rooney's record with Man Utd 🌟 pic.twitter.com/a5CgEFye5D December 13, 2025

Έτσι, άφησε πίσω του κοτζάμ Γουέιν Ρούνεϊ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που φτάνει σε τέτοιο αριθμό γκολ και ασίστ με μια μόνο ομάδα. Συνολικά, ο Αιγύπτιος στο αγγλικό πρωτάθλημα μετρά 188 γκολ και 89 ασίστ και από το 2017 κι έπειτα πάει από milestone σε milestone.

Φαίνεται μάλιστα πως το... δράμα μένει στην άκρη, με τον Σαλάχ έτοιμο να παραμείνει στο «Άνφιλντ» και να συνεχίσει να διαλύει ρεκόρ.