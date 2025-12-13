Ο Άρνε Σλοτ αποφάσισε να αφήσει στον πάγκο της Λίβερπουλ τον Μοχάμεντ Σαλάχ ενόψει της αναμέτρησης με την Μπράιτον. Αναπληρωματικός ο Μπάμπης Κωστούλας για τους Γλάρους.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μπορεί να συμπεριλήφθη από τον Άρνε Σλοτ στην αποστολή της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση με την Μπράιτον (13/12, 17:00), ωστόσο ο Αιγύπτιος για ακόμη μία φορά δεν θα ξεκινήσει βασικός για τους Reds κι όλα αυτά παρά την... ανακωχή με τον Ολλανδό τεχνικό.

Το απόγευμα της Παρασκευής (12/12), οι δύο άντρες τα είπαν σε φιλικό κλίμα μετά τα όσα είχαν προηγηθεί με τις δημόσιες δηλώσεις και το ξέσπασμα του Σαλάχ στο ματς με τη Λιντς. Η επιλογή του Σλοτ να τον αφήσει στον πάγκο για την αναμέτρηση με τους Γλάρους σημαίνει ότι ο Σαλάχ δεν θα ξεκινήσει βασικός για τέταρτο σερί παιχνίδι στην Premier League. Θυμίζουμε ότι ο Αιγύπτιος δεν βρέθηκε καν στην αποστολή των Reds απέναντι στην Ίντερ μεσοβδόμαδα.

Να σημειωθεί ότι για τον Σαλάχ αυτό θα είναι το τελευταίο ματς πριν αποχωρήσει για τις υποχρεώσεις με την εθνική Αιγύπτου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Όσον αφορά τον Μπάμπη Κωστούλα, βρίσκεται επίσης στον πάγκο της Μπράιτον για το μεγάλο ματς στο «Άνφιλντ».