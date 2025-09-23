Ο Πολ Σκόουλς έσταξε... χολή κατά του Μάρκους Ράσφορντ, παρά την εξαιρετική φόρμα του Άγγλου στην Μπαρτσελόνα.

Πρώτα ήρθε η ασίστ απέναντι στη Βαλένθια, έπειτα οι δύο γκολάρες στο Champions League με τη Νιούκαστλ και τέλος η νέα ασίστ κόντρα στη Χετάφε. Ο Μάρκους Ράσφορντ έχει ήδη... ανοίξει τα φτερά του στην Μπαρτσελόνα, βρίσκει τα πατήματά του στη νέα του ομάδα και μαζί ξανά τον καλό του εαυτό.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως χρειαζόταν αυτή τη φρέσκια αρχή, ένα νέο περιβάλλον για να γίνει και πάλι αυτός που μπορεί. Και πολλοί δείχνουν να χαίρονται για αυτόν, για την εξαιρετική του φόρμα. Όχι όμως και ο Πολ Σκόουλς. Ο θρυλικός μέσος έγινε ο τελευταίος από τους legends της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τα... χώνουν στον διεθνή Άγγλο, αφού δεν δίστασε να παραδεχθεί πως δεν ενδιαφέρεται για εκείνον μετά τον τρόπο που αποχώρησε από τους Κόκκινους Διαβόλους.

«Πραγματικά δεν μπορώ να νιώσω χαρούμενος ή ευχαριστημένος για αυτόν. Κυρίως εξαιτίας της στάσης του στη Γιουνάιτεντ. Όταν έφυγε, νομίζω ότι ήταν ντροπιαστικός για την ομάδα. Δεν προσπαθούσε καν», είπε αρχικά ο Σκόουλς για τον Ράσφορντ και συνέχισε:

«Εντάξει, μπορεί να μην τα πας καλά με τον προπονητή, αλλά θυμήσου ότι έχεις συμπαίκτες δίπλα σου και 80.000 κάθε εβδομάδα στο γήπεδο. Πρέπει να προσπαθείς. Τον είδα πόσες φορές να περπατάει γιατί ήθελε να φύγει, ήταν ντροπή. Τα παράτησε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και άπαξ και παραιτείσαι, κάποια στιγμή θα παραιτηθείς ξανά».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ράσφορντ... τελείωσε στο μυαλό του Ρούμπεν Αμορίμ λίγο καιρό αφού ανέλαβε τους Κόκκινους Διαβόλους. Πέρασε το δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν ως δανεικός στην Άστον Βίλα και το καλοκαίρι μετακόμισε με δανεισμό που έχει και οψιόν αγοράς στη Βαρκελώνη.