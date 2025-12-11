Τα άσχημα νέα επιβεβαιώθηκαν για το Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού...

Η πρώτη του χρονιά στην Premier League δεν ήταν όπως αναμενόταν για τον Στέφανο Τζίμα... Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο τραυματισμός αυτός, δυστυχώς, ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον 19χρονο αθλητή. Στο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα ξεκίνησε για πρώτη φορά με τη φανέλα βασικού, γεγονός που έκανε ξεκάθαρο πως ο νεαρός είχε αρχίσει να εδραιώνεται στην πρώτη ενδεκάδα των «γλάρων».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Στέφανος Τζίμας μετρούσε δώδεκα συμμετοχές και τρία γκολ με τη Μπράιτον, έχοντας πετύχει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο του γκολ στην Premirer League.

Σημειώνεται πως η είδηση αυτή, αναφορικά με τις εναλλακτικές λύσεις της ομάδας του Μπράιτον, δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή του Έβαν Φέργκιουσον από τον δανεισμό του στη Ρόμα. Ο Ιρλανδός δεν βρίσκεται σε καλό... φεγγάρι, μετρώντας ένα γκολ σε 14 συμμετοχές, με τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι να μην τον έχει άμεσα στα πλάνα του.