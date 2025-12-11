Στέφανος Τζίμας: Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
Η πρώτη του χρονιά στην Premier League δεν ήταν όπως αναμενόταν για τον Στέφανο Τζίμα... Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε πολύ άτυχος καθώς στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο τραυματισμός αυτός, δυστυχώς, ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον 19χρονο αθλητή. Στο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα ξεκίνησε για πρώτη φορά με τη φανέλα βασικού, γεγονός που έκανε ξεκάθαρο πως ο νεαρός είχε αρχίσει να εδραιώνεται στην πρώτη ενδεκάδα των «γλάρων».
Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Στέφανος Τζίμας μετρούσε δώδεκα συμμετοχές και τρία γκολ με τη Μπράιτον, έχοντας πετύχει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο του γκολ στην Premirer League.
Σημειώνεται πως η είδηση αυτή, αναφορικά με τις εναλλακτικές λύσεις της ομάδας του Μπράιτον, δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή του Έβαν Φέργκιουσον από τον δανεισμό του στη Ρόμα. Ο Ιρλανδός δεν βρίσκεται σε καλό... φεγγάρι, μετρώντας ένα γκολ σε 14 συμμετοχές, με τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι να μην τον έχει άμεσα στα πλάνα του.
Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025
The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton's 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6
