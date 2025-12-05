Στέφανος Τζίμας: Ο προπονητής της Μπράιτον ανέφερε το διάστημα απουσίας του
Η ατυχία χτύπησε την «πόρτα» του Στέφανου Τζίμα στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Άστον Βίλα (3/12). Ο νεαρός στράικερ που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε επίπεδο Premier League, αλλά τραυματίστηκε σε προσπάθειά του να πιέσει τον αμυντικό των φιλοξενούμενων, Πάου Τόρες.
Τα νέα που προκύπτουν μόνο ευχάριστα δεν είναι, με τον τεχνικό της ομάδας, Φάμπιαν Χίρτσελερ, να αποκαλύπτει στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης Τύπου το διάστημα απουσίας του παίκτη του.
Συγκεκριμένα, ο 32χρονος προπονητής, σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ (7/12), τόνισε πως ο τραυματισμός του 19χρονου στο γόνατο φαίνεται σοβαρός και πρόκειται να τον κρατήσει εκτός γηπέδων για μήνες.
«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες»
Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι «Γλάροι» να αποκτήσουν επιθετικό με τη μορφή δανεισμού, ή να φέρουν πίσω κάποιον ποδοσφαιριστή που έχουν παραχωρήσει με «ενοίκιο» σε άλλη ομάδα.
🗣️| Fabian Hürzeler says that Stefanos Tzimas looks to have sustained a ‘long-term injury’. He is set for ‘months’ out. #BHAFC— The Brighton Base (@TheBrightonBase) December 5, 2025
[via @johnnycantor_] pic.twitter.com/SxMbtqbPen
