Τζέραρντ για Σαλάχ: «Είναι λάθος αυτό που είπε και θα το μετανιώσει»
Οι δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ μετά την ισοπαλία της Λίβερπουλ με τη Λιντς μερικές μέρες νωρίτερα, έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις τάξεις των Reds. Ακολούθησε ο... αποκλεισμός του από την αποστολή κόντρα στην Ίντερ για το Champions League και το μέλλον του Αιγύπτιου μοιάζει πλέον πιο αβέβαιο από ποτέ.
Ο εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ, κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα ειπώθηκαν από πλευράς Σαλάχ υποστηρίζοντας ότι ο 33χρονος θα μετανιώσει για την δημόσια τοποθέτησή του, ενώ επίσης τόνισε ότι η Λίβερπουλ τον χρειάζεται!
«Είναι προφανές ότι είναι πολύ στενοχωρημένος και το σέβομαι. Αλλά είναι λάθος που είπε ότι ο σύλλογος τον έχει... πετάξει στα δύσκολα. Πρέπει να υποχωρήσει, να το συζητήσει με τον προπονητή. Ως παίκτες, όλοι μας έχουμε χάσει το μυαλό μας κάποια στιγμή κι έχουμε κάνει πράγματα εν βρασμώ.
Ξέρω ότι με τον καιρό, όταν όλα αυτά ηρεμήσουν, ο Μο θα πει: “Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ίσως δεν έπρεπε να το πω. Ήμουν συναισθηματικός. Ήμουν βιαστικός”. Το έχω ζήσει με τον Σουάρεζ όταν τσακώθηκε με τον Μπρένταν Ρότζερς, πρόσωπο με πρόσωπο. Ήμουν εκεί, το έχω περάσει κι εγώ ο ίδιος.
Στο τέλος της ημέρας, η Λίβερπουλ χρειάζεται τον Σαλάχ να επιστρέψει σε καλή κατάσταση, να επιστρέψει στα γκολ, γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης, ο καλύτερος σκόρερ και θα την βοηθήσει να βγει από αυτή την κατάσταση», σχολίασε ο Τζέραρντ στο TNT Sports.
