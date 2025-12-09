Κουβέντα σήκωσε στα social media η τελευταία ανάρτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία όπου προπονείται ολομόναχος στο γυμναστήριο.

Θέμα Σαλάχ έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη Λίβερπουλ, με θρυαλλίδα τις εμπρηστικές δηλώσεις του Αιγύπτιου αστέρα μετά τη νέα γκέλα των Reds απέναντι στη Λιντς. Ο 33χρονος επιθετικός δεν μάσησε τα λόγια του κι επιτέθηκε τόσο στη Λίβερπουλ, όσο και στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποφάσισε ακολούθως να «κόψει» τον Σαλάχ από την αποστολή της ομάδας για το επικείμενο παιχνίδι απέναντι στην Ίντερ.

Την ίδια ώρα ο Ολλανδός παραδέχθηκε πως όλα πλέον είναι στον αέρα για το μέλλον του «Φαραώ» στο Μέρεϊσαϊντ, ο οποίος με νέα του ανάρτηση στα social media κατάφερε να τραβήξει εκ νέου τα βλέμματα του κόσμου. Συγκεκριμένα ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram όπου προπονείται ολομόναχος στο γυμναστήριο, δίχως να προσθέσει κάποιο σχόλιο ή λεζάντα.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες στο Λίβερπουλ με πρωταγωνιστή τον θρύλο της ομάδας, που νιώθει παραγκωνισμένος κι αδικημένος στους Reds και δεν δίστασε να το εκφράσει δημόσια, σε δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη μετά τον αγώνα στο «Έλαντ Ρόουντ». .