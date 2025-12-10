Σλοτ για Σαλάχ: «Έχει αναγνωρίσει το λάθος του; Ποιος πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση για συζήτηση;»

Ο Άρνε Σλοτ κράτησε ανοιχτή την πόρτα για επιστροφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στα πλάνα του, υπονοώντας, ωστόσο, πως δεν ξέρει αν ο Αιγύπτιος έχει αναγνωρίσει το λάθος του.

Και το... σίριαλ με πρωταγωνιστές τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τη Λίβερπουλ καλά κρατεί. Μιλώντας μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στο Champions League επί της Ίντερ, ο Άρνε Σλοτ θέλησε να επαινέσει τους παρόντες, όμως δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον μεγάλο απόντα.

Ο Κλάαρενς Ζέεντορφ, για λογαριασμό τηλεοπτικού καναλιού, είπε πως «όλοι κάνουν λάθη» και ρώτησε τον Σλοτ αν σκοπεύει να τον επανεντάξει στην ομάδα, με τον Ολλανδό κόουτς να απαντά με... ρητορικά ερωτήματα και να μην ξεκαθαρίζει την κατάσταση.

«Λες ότι όλοι κάνουν λάθη στη ζωή, οπότε το πρώτο πράγμα είναι: θεωρεί και ο ίδιος ότι έκανε λάθος; Δεν λέω ότι δεν πρόκειται να μιλήσω μαζί του. Το επόμενο ερώτημα όμως είναι: πρέπει η πρώτη κίνηση για συζήτηση να έρθει από εμένα ή από εκείνον; Τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.

Απόψε, πρέπει να κοιτάμε ό,τι κάναμε εδώ, σε ένα τέτοιο γήπεδο. Όλη η προσοχή πρέπει να είναι σε αυτό. Αυτοί οι παίκτες το αξίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σλοτ. Η πόρτα του παραμένει ανοιχτή αλλά μένει να φανεί αν ο Σαλάχ θα τη... χτυπήσει.