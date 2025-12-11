Στην 29η θέση της βαθμολογίας βρέθηκε ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής του Champions League, στην οποία έλαμψε η Μάντσεστερ Σίτι με τη νίκη της επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Θρίλερ για την πρώτη οκτάδα, θρίλερ και για την πρόκριση στο γκρουπ 9-24! Ολα δείχνουν μετά τη λήξη και της έκτης αγωνιστικής του Champions League ότι στις δυο τελευταίες αγωνιστικές του Ιανουαρίου θα γίνει... χαμός! Μια ματιά στη βαθμολογία και στις ελάχιστες αποστάσεις των ομάδων θα σας... πείσει.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε μετά από τα σημερινά αποτελέσματα στην 29η θέση της βαθμολογίας, αλλά ασφαλώς οι ελπίδες του για πρόκριση παραμένουν ακέραιες αν κατακτήσει έξι, ή ενδεχομένως και τέσσερις βαθμούς, στα δύο τελευταία παιχνίδια του εναντίον της Λεβερκούζεν στον Πειραιά (ισοπαλία σήμερα εντός έδρας με τη Νιουκάστλ) και του Αγιαξ στο Αμστερνταμ (πήρε σήμερα τους πρώτους βαθμούς του με την εκτός έδρας νίκη του εναντίον της Καραμπάγκ).



Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (17-1) 18

2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13

4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13

5. Αταλάντα (8-6) 13

6. Ίντερ (12-4) 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12

9. Λίβερπουλ (11-8) 12

10. Ντόρτμουντ (19-13) 11

11. Τότεναμ (13-7) 11

12. Νιούκαστλ (13-6) 10

13. Τσέλσι (13-8) 10

14. Σπόρτινγκ (12-8) 10

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10

16. Μαρσέιγ (11-8) 9

17. Γιουβέντους (12-10) 9

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9

19. Μονακό (7-8) 9

20. Λεβερκούζεν (10-12) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8

22. Καραμπάγκ (10-13) 7

23. Νάπολι (6-11) 7

24. Κοπεγχάγη (10-16) 7

25. Μπενφίκα (6-8) 6

26. Πάφος (4-9) 6

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5

29. Ολυμπιακός (5-13) 5

30. Μπριζ (8-16) 4

31. Άιντραχτ (8-16) 4

32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3

33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3

34. Άγιαξ (5-18) 3

35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα - Νάπολι 2-0

Γιουβέντους - Πάφος 2-0

Μπριζ - Άρσεναλ 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου



17:30: Καϊράτ- Μπριζ

19:45: Μπόντο Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Βιγιαρεάλ - Άγιαξ

22:00: Ίντερ - Άρσεναλ

22:00: Κοπεγχάγη – Νάπολι

22:00: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

22:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό

22:00: Σπόρτινγκ - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00: Τότεναμ - Ντόρτμουντ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

19.45: Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45: Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00: Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00: Γιουβέντους - Μπενφίκα

22:00: Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

22:00: Μπάγερν - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00: Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν

22:00: Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

22:00: Τσέλσι - Πάφος