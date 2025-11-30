Με δύο αναρτήσεις του στο Χ, ο Λούκας Πακετά ξέσπασε και «επιτέθηκε» στην FA μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ «χαμογέλασε» ξανά μετά την απόδρασή της από το Λονδίνο και την έδρα της Γουέστ Χαμ (0-2) για την 13η αγωνιστική της Premier League. Με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Reds, ο Λούκας Πακετά αποβλήθηκε σε μία περίεργη φάση στο 84ο λεπτό.

Ο Βραζιλιάνος δέχθηκε δύο κίτρινες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα για διαμαρτυρία αποχωρώντας προς τα αποδυτήρια. Φανερά εκνευρισμένος με την απόφαση του Ντάρεν Ίνγκλαντ. Ο Πακετά ζήτησε αρχικά συγγνώμη και στη συνέχεια έριξε τις... βολές του κατά της FA κάνοντας λόγο για έλλειψη «ψυχολογικής υποστήριξης» κατά τη διάρκεια της δίκης του για παράνομο στοιχηματισμό το 2023.

«Καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να δείχνω σαν τον κακό. Είναι δύσκολο να ζω με όλα όσα έχουν προκληθεί στη ζωή μου και στην ψυχική μου υγεία. Θα συνεχίσω να προσπαθώ για να μην με επηρεάσουν ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν δικαιολογεί την αποβολή μου και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου», ανέφερε αρχικά ο Βραζιλιάνος.

Eu entendo que agora eu tenha q parecer o vilão, é difícil conviver com tudo oq foi causado na minha vida e no meu psicológico! Seguirei tentando com que eles não me afetem ainda mais

Isso não justifica a minha expulsão e por isso peço desculpas aos fans e meus companheiros! 🏝️🎉 https://t.co/12t071CxT1 November 30, 2025

Στη συνέχεια απάντησε σε ανάρτηση του Sky Sports, στην οποία ο σχολιαστής Ρομπ Γκριν -πρώην τερματοφύλακας της Γουέστ Χαμ- χαρακτήρισε την κόκκινη ως «γελοία συμπεριφορά».

«Είναι γελοίο να επηρεάζεται η ζωή και η καριέρα σου για δύο χρόνια χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη από την Ομοσπονδία. Ίσως αυτή η γελοία συμπεριφορά είναι απλώς μια αντανάκλαση όλων όσων έχω υποστεί και, όπως φαίνεται, θα πρέπει να συνεχίσω να υπομένω! Συγγνώμη αν δεν είμαι τέλειος».