Ο Στέφανος Τζίμας άνοιξε λογαριασμό στην Premier League και υπέγραψε το «διπλό» της Μπράιτον κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Επιτέλους νίκη για τη Λίβερπουλ, 2-0 τη Γουέστ Χαμ.

Το ήθελε, το έψαχνε, το άξιζε, το βρήκε! Ο Στέφανος Τζίμας έφτασε τα τρία γκολ με την Μπράιτον, άνοιξε λογαριασμό στην Premier League και έβαλε την υπογραφή του στο σπουδαίο «διπλό» της Μπράιτον κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, που ανέβασε τους Γλάρους στην 5η θέση της βαθμολογίας. Στην αποστολή, χωρίς να αγωνιστεί, βρέθηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας, με την ομάδα των δύο «γαλανόλευκων» wonderkids να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζίμας πλέον μετρά τρία γκολ στις τρεις τελευταίες του εμφανίσεις, αφού σκόραρε ακόμα δύο γκολ πριν λίγο καιρό με την Εθνική Ελπίδων. Στη 16η θέση και το +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού συνεχίζει η Νότιγχαμ.

Remember the name, Stefanos Tzimas. 🇬🇷💫 pic.twitter.com/JXapr9DWHh — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εξαιρετικά στο παιχνίδι και πολιόρκησαν την εστία της ομάδας του Ντάις, σπαταλώντας πάντως τις πολλές και μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν. Σταδιακά, η Νότιγχαμ ισορρόπησε και έφτασε και η ίδια κοντά στο γκολ με τον Γκιμπς-Γουάιτ, ωστόσο αυτή που το βρήκε όντως ήταν... δικαιωματικά η Μπράιτον. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Ντε Κάιπερ εκτέλεσε άψογα μετά την εξαιρετική μεταβίβαση του Τζεορτζίνιο και της έδωσε το προβάδισμα.

Ο ρυθμός συνέχισε να είναι πολύ καλός, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το κρίσιμο επόμενο γκολ. Αυτός που έγειρε την πλάστιγγα ήταν ο Τζίμας. Ο 19χρονος Έλληνας πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 65ο λεπτό και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία του. Στο 88' ξεδίπλωσε το φονικό του ένστικτο και ήταν εκεί που έπρεπε για να πάρει το ριμπάουντ από το κακό διώξιμο του Μοράτο, να σκοράρει σε ανυπεράσπιστη εστία και να κλειδώσει τη νίκη των Γλάρων.

Και... εκπνοή για τη Λίβερπουλ

Λίγο «φρένο» στην κατηφόρα της έβαλε η Λίβερπουλ, που χαμογέλασε ξανά. Οι Reds άφησαν πίσω τους τις τρεις διαδοχικές βαριές ήττες και έκαναν το καθήκον τους στην έδρα της Γουέστ Χαμ του βασικού Μαυροπάνου. Με τον ιδανικό πρωταγωνιστή μάλιστα, μιας και ευτύχησαν να δουν τον Αλεξάντερ Ίσακ να ανοίγει - επιτέλους - λογαριασμό στην Premier League. Χάρη στο γκολ του Σουηδού και ακόμα ένα του Χάκπο, η ομάδα του Άρνε Σλοτ πήρε το «διπλό» στο Λονδίνο και ανέβηκσε στο -2 από την τετράδα.

Δίχως να... κρεμάσουν την αντίπαλό τους από τα δοκάρια, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και μέσω αυτής χτύπησαν την πόρτα του Αρεολά. Ο Γάλλος ωστόσο φώναξε «παρών» όποτε χρειάστηκε και στέρησε από τα δύο μεταγραφικά «μπαμ» των Reds το παρθενικό τους γκολ με τη φανέλα τους στην Premier League.

Στο 21' ο Χάκπο βρήκε με το κεφάλι τον Ίσακ στην καρδιά της περιοχής, αλλά ο Αρεολά τον σταμάτησε, όπως έκανε και με το πλασέ του Βιρτς από το «κουτί» μετά από νέο στρώσιμο του Χάκπο στο 39'. Η Λίβερπουλ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος και δεν άργησε να δικαιωθεί. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας στο ματς, ο Βιρτς πέρασε πολύ έξυπνα την μπάλα στον Χάκπο στην περιοχή, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Ίσακ με πολύ ωραίο μονοκόμματο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ.

Οι Reds προστάτευσαν άψογα το προβάδισμά τους και η κόκκινη του Πακετά στο 84' (για διπλή διαμαρτυρία!) δεν βοήθησε τη Γουέστ Χαμ να βγάλει αντίδραση. Στις καθυστερήσεις, ο πολύ δραστήριος Χάκπο εκτέλεσε εξαιρετικά μέσα από την περιοχή και κλείδωσε το πολύ σημαντικό τρίποντο.

Ακάθεκτη στην τρίτη θέση η Άστον Βίλα

Η ανάβαση συνεχίζεται για την Άστον Βίλα, η οποία δείχνει να μην έχει ταβάνι τη φετινή περίοδο. Αυτή τη φορά η ομάδα του Ουνάι Έμερι λύγισε με 1-0 τη Γουλβς στο «Villa Park» και εκτοξεύτηκε προσωρινά στην τρίτη θέση της Premier League. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 67΄ο Καμαρά, ο οποίος σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας με τρομερό τελείωμα μέσα από την περιοχή. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους απογοητευτικούς Λύκους να παραμένουν ουραγοί της βαθμολογίας με συγκομιδή μόλις δυο βαθμών.