Ο άλλοτε τερματοφύλακας των Γουέστ Χαμ και Νιούκαστλ, Σάκα Χίσλοπ, αποκάλυψε την μάχη που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Ο Σάκα Χίσλοπ ήταν ένας από τους τερματοφύλακες που οι φίλαθλοι στην Αγγλία συνήθιζαν να βλέπουν για περίπου μία δεκαετία, είτε με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ είτε της Νιούκαστλ και της Πόρτσμουθ, να υπερασπίζεται πάντα με συνέπεια την εστία του.

Ο 56χρονος πλέον βετεράνος ποδοσφαιριστής, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αποκάλυψε ότι εδώ και 18 μήνες δίνει μία διαφορετική μάχη, απέναντι στον καρκίνο του προστάτη. Όπως είπε ο Χίσλοπ, μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε τις ακτινοθεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν εδώ και δύο περίπου μήνες.

«Έχω μια ιστορία να σας πω. Περίπου 18 μήνες πριν, πήγα για την ετήσια ιατρική μου εξέταση και επέμεινα να κάνω τεστ PSA, όπως κάνω πάντα. Αυτή τη φορά, όμως, το PSA μου ήταν αυξημένο.

Μια μαγνητική τομογραφία και μια βιοψία έδειξαν γρήγορα ότι είχα έναν αρκετά επιθετικό καρκίνο του προστάτη. Πριν από ένα χρόνο, σχεδόν την ίδια μέρα, στις 6 Δεκεμβρίου για την ακρίβεια, υποβλήθηκα σε ριζική προστατεκτομή. Και νόμιζα ότι αυτό ήταν όλο.

Αλλά έξι μήνες αργότερα, το PSA μου ήταν και πάλι αυξημένο και μια άλλη εξέταση έδειξε ότι ο καρκίνος του προστάτη είχε εξαπλωθεί στο οστό της λεκάνης μου. Ξεκίνησα αμέσως τη φαρμακευτική αγωγή και μόλις σήμερα το πρωί ολοκλήρωσα 7,5 εβδομάδες ακτινοθεραπείας. Το ταξίδι συνεχίζεται», αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.