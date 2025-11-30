Τζίμας: Το αποθεωτικό post της Μπράιτον για τον Έλληνα επιθετικό
Ο Στέφανος Τζίμας συστήθηκε στο κοινό της Μπράιτον με δύο γκολ στο ντεμπούτο του κόντρα στην Όξφορντ στο League Cup. Έκτοτε δεν σταμάτησε να ψάχνει για το επόμενο τέρμα και ευτύχησε να το βρει σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι για τους Γλάρους.
Ο 19χρονος σέντερ φορ ξεδίπλωσε το φονικό του ένστικτο και υπέγραψε το τρίποντο της ομάδας του κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground» διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Αναμενόμενα, τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του και η Μπράιτον έσπευσε να στείλει την προειδοποίησή της προς κάθε... δύσπιστο σε Αγγλία και Ελλάδα. Δημοσίευσε τη φωτογραφία του απόλυτα... cold πανηγυρισμού του Τζίμα και τη συνόδευσε με τη λιτή αλλά απέριττη περιγραφή «Θυμηθείτε το όνομά του, Στέφανος Τζίμας». Είναι σαφές άλλωστε πως οι Γλάροι έχουν απόλυτη πίστη και στον «Stef» και στον Μπάμπη Κωστούλα. Αμφότεροι γίνονται όλο και πιο σημαντικοί στα πλάνα του Φαμπιάν Χίρτσελερ.
Remember the name, Stefanos Tzimas. 🇬🇷💫 pic.twitter.com/JXapr9DWHh— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 30, 2025
