Μίλαν και Γιουβέντους φέρεται να έχουν στο «στόχαστρο» τον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος το επόμενο καλοκαίρι μένει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τον τελευταίο χρόνο στο συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι διανύει ο Μπερνάρντο Σίλβα και προς το παρόν στον ορίζοντα ούτε που... αχνοφαίνεται η πιθανότητα ανανέωσης της μεταξύ τους συνεργασίας. Είναι πολύ πολύ πιθανό, λοιπόν, ο Πορτογάλος μέσος να βγει στην αγορά των ελευθέρων το επόμενο καλοκαίρι, γεγονός που έχει σημάνει... σειρήνες στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το «Calciomercato», Μίλαν και Γιουβέντους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι και τον έχουν προσθέσει στο μπλοκάκι τους με τις εν δυνάμει μεταγραφές του επόμενου θερινού μεταγραφικού «παραθύρου».

Από την πλευρά του ο Μπερνάρντο Σίλβα φέρεται έτοιμος να ανοίξει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην καριέρα του μετά από μια οκταετία στους Citizens και η Ιταλία θα μπορούσε να αποτελέσει τον ιδανικό προορισμό.

Τη φετινή περίοδο θυμίζουμε πως ο 31χρονος τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 19 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι με απολογισμό δυο γκολ και τρεις ασίστ.