Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Ποστέκογλου φαίνεται να είναι ο βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λιντς, μετά τη μέτρια πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Η κακή πορεία της Λιντς μέχρι τώρα στη Premier League έχει βάλει σε σκέψεις τη διοίκηση της ομάδας για αλλαγές, καθώς η ομάδα μετράει μόλις 11 βαθμούς σε 12 αγωνιστικές. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να φέρνει τον Ντάνιελ Φάρκε ένα βήμα πριν από την πόρτα της εξόδου.

Όπως αποκαλύπτουν τα αγγλικά μέσα, οι ιθύνοντες της ομάδας φαίνεται να προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη ημέρα μετά την απόλυση του Γερμανού προπονητή, με δύο ονόματα να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Μπρένταν Ρότζερς, πρώην τεχνικός της Σέλτικ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την ομάδα της Σκωτίας πριν μερικές εβδομάδες. Και οι δύο θεωρούνται ιδιαίτερα πιθανό να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της Λιντς.

Τα «παγώνια» αντιμετωπίζουν το Σάββατο (29/11) τη Μάντσεστερ Σίτι και ένα κακό αποτέλεσμα θα μπορούσε να «σφραγίσει» τη μοίρα του Φάρκε.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Έλληνας τεχνικός είχε απολυθεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 18 Οκτωβρίου, μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του, έχοντας σε οκτώ ματς δύο ισοπαλίες και έξι ήττες.