Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τη νέα ήττα της Λίβερπουλ στην Premier League καλώντας τους συμπαίκτες του σε ανασύνταξη.

Η κατηφόρα δεν έχει τελειωμό για την Λίβερπουλ! Πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων, η εικόνα των Reds στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι ήταν απογοητευτική. Απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ, δύο περίπου εβδομάδες μετά, το σκηνικό επαναλήφθηκε.

Το σύνολο του Σον Ντάις μετέτρεψε σε σάκο του μποξ την Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ», φεύγοντας με ένα σπουδαίο και εμφατικό «διπλό». Αποτέλεσμα που άφησε μόλις στην 11η θέση την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, έχει μόλις μία νίκη στα επτά τελευταία παιχνίδια της στην Premier League!

Η γκρίνια είναι μεγάλη, τα αγγλικά Μέσα κάνουν λόγο για κρίση. Ο αρχηγός της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, εμφανίστηκε πλήρως απογοητευμένος μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Φόρεστ κάνοντας λόγο για άμεση ανάληψη ευθυνών.

«Δεχόμαστε πάρα πολλά εύκολα γκολ, συνολικά δεν παίζουμε καλά. Υπήρχε νευρικότητα μετά το γκολ που δεχθήκαμε, προσπαθούσαμε να βιαστούμε και να ισοφαρίσουμε, αλλά τότε η Νότιγχαμ σκόραρε ξανά, από στατική φάση. Στα μαρκαρίσματα και στις δεύτερες μπάλες ήμασταν πολύ βιαστικοί. Δύσκολη μέρα...

Βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και πρέπει να βγούμε από αυτήν. Προτιμώ να το κάνω αυτό μιλώντας στα αποδυτήρια παρά σε εσάς. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη. Πρέπει να το χωνέψουμε, να το δεχτούμε και να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Το έχω πει πολλές φορές αυτή τη σεζόν, αλλά δεν λειτουργεί. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί, στα μάτια μου, είναι πολύ κακή. Πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη», σχολίασε ο Ολλανδός.