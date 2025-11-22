Κακός «δαίμονας» για την Λίβερπουλ η Νότιγχαμ Φόρεστ που την... διέλυσε μέσα στο «Άνφιλντ» (0-3) παίρνοντας παράλληλα μία σημαντική νίκη που την έβγαλε από την επικίνδυνη ζώνη.

Πάρτι στο «Άνφιλντ» και η Νότιγχαμ έγραψε ιστορία! Η Φόρεστ επικράτησε 3-0 της Λίβερπουλ και για πρώτη φορά από το 1963 πέτυχε δυο διαδοχικές νίκες στο συγκεκριμένο γήπεδο. Η ομάδα του Σον Ντάις ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που οι Reds κατρακύλησαν στην 11η θέση. H Λίβερπουλ βρίσκεται σε κρίση και αποτυπώνεται από τις έξι ήττες, αλλά και τα 20 γκολ παθητικό! Όσο για τους φιλοξενούμενους, την τελευταία φορά που νίκησαν εκτός πρωταθλήτρια ομάδα, ήταν το 1994 στο «Ολντ Τράφορντ» τη Γιουνάιτεντ του Φέργκιουσον.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν, είχαν δυο καλές στιγμές με ΜακΆλιστερ και Κέρκεζ, αλλά όχι και την ουσία. Η Νότιγχαμ ήταν επικίνδυνη και στο 33’ ο Μουρίλο με εντυπωσιακό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Δυο λεπτά αργότερα ο Ιγκόρ Ζέσους βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά ο διαιτητής είδε… χέρι και ακύρωσε το τέρμα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα στην επανάληψη για τη Φόρεστ, με τον Σαβόνα στο 46’ να πετυχαίνει το 2-0 και να βάζει τις βάσεις για ένα μεγάλο διπλό! Αυτό ολοκληρώθηκε στο 78ο λεπτό, όταν από εξαιρετική ενέργεια του Χάτσινσον, ο Άλισον έδιωξε, αλλά ο Γκιμπς – Γουάιτ ήταν στη σωστή θέση για το 3-0!

Η Μπόρνουθ έπεσε στο... τείχος Αρεολά

Ο Αρεολά κατέβασε ρολά στην -υπό βροχή- ματσάρα της Μπόρνμουθ με την Γουέστ Χαμ, με τα Σφυριά του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο να αποσπούν σημαντική εκτός έδρας ισοπαλία (2-2) στον αγώνα της παραμονής. Η Γουέστ Χαμ πήρε προβάδισμα με τον Γουίλσον στο 11' και μάλιστα από ασίστ του... Αερολά, προτού μετατραπεί σε «Κέρβερο». Ο Γουίλσον και πάλι έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στους λονδρέζους πριν το ημίχρονο, ωστόσο η Μπόρνμουθ μετέτρεψε το δεύτερο μέρος σε παράσταση για έναν ρόλο. Το «σφυροκόπημα» ήταν ανελέητο, ο Αρεολά έβγαζε σχεδόν τα πάντα. Ταβερνιέ (69') με πέναλτι και Ουνάλ, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς στο 81', έφεραν το ματς στα ίσα, ωστόσο οι επεμβάσεις του Γάλλου τερματοφύλακα δεν επέτρεψαν στα Κεράσια να φτάσουν στην ολική ανατροπή.

Ανατροπή πεντάδας για την Μπράιτον

Η Μπράιτον συνεχίζει αθόρυβα να αναρριχάται στις... ευρωπαϊκές θέσεις της Premier League! Οι Γλάροι του Χίρτσελερ νίκησαν με ανατροπή την Μπρέντφορντ (2-1), έφτασαν τους 19 βαθμούς και την 5η θέση στην κατάταξη. Στον πάγκο βρέθηκαν οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, που δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τις Μέλισσες. Ο Τιάγκο άνοιξε το σκορ για την Μπρέντφορντ με πέναλτι στο 29', η Μπράιτον όμως έφερε τα πάνω-κάτω στην επανάληψη. Ο «ήρωας» Γουέλμπεκ ισοφάρισε στο 71' σε 1-1, προτού ο Χίνσελγουντ με ένα υπέροχο σουτ διαμορφώσει το τελικό 2-1. Μοιραίος αποδείχθηκε ο Τιάγκο για τους φιλοξενούμενους, αφού στο 90+'4 δεν κατάφερε να νικήσει για δεύτερη φορά από τα έντεκα βήματα τον Φερμπρούχεν, ο οποίος απέκρουσε κρατώντας όρθια την Μπράιτον.

Νίκη - ανάσα η Φούλαμ

Νίκη - ανάσα για τη Φούλαμ, η οποία επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Σάντερλαντ. Οι Λονδρέζοι με αυτό το τρίποντο βρέθηκαν στην 14η θέση, ενώ οι Μαυρόγατες έπεσαν στην 6η. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, είχαν ευκαιρίες, αλλά όχι και την ουσία. Ωστόσο, το πολυπόθητο γκολ ήρθε στο 84' όταν από εξαιρετική ενέργεια του Τσουκουέζε, ο Χιμένες με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Άνω - κάτω το ματς με το τελευταίο σφύριγμα, με τους παίκτες των δυο ομάδων να γίνονται... κουβάρι και τον διαιτητή να μοιράζει κίτρινες.

Πέταξε... ψηλά η Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας δεν καταλαβαίνει από... ύψη! Οι Αετοί του Όλιβερ Γκλάσνερ πέρασαν το «Μολινό» της ουραγού Γουλβς με 0-2 και ανέβηκαν στην 4η θέση της Premier League με 20 βαθμούς. Μετά από ένα «άνοστο» πρώτο μέρος, η Πάλας πήρε προβάδισμα με τον Μουνόθ στο 63', προτού το καταπληκτικό πλασέ του Πίνο (69') διαμορφώσει το τελικό σκορ. Χωρίς νίκη παραμένει η Γουλβς παρά την αλλαγή στον πάγκο της, με τη «μάχη» της σωτηρίας να δυσκολεύει ολοένα κάθε αγωνιστική.