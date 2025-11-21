Πάλμερ: Τραυματίστηκε στο σπίτι του και χάνει τα επόμενα τρία ματς της Τσέλσι
Ο Κόουλ Πάλμερ υπέστη έναν απρόσμενο τραυματισμό στο σπίτι του, την ώρα που ήταν κοντά στο να επιστρέψει στη δράση με την Τσέλσι. Ο ίδιος είναι εκτός το τελευταίο διάστημα λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε βουβωνική χώρα κι όπως φαίνεται θα παραμείνει στα pits για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα.
Ο Έντσο Μαρέσκα, μίλησε για τον παίκτη του πριν από το παιχνίδι με την Μπέρνλι και τόνισε ότι δε θα είναι διαθέσιμος τόσο για το ματς του Σαββάτου (22/11) όσο και για εκείνα με Μπαρτσελόνα (25/11) και Άρσεναλ (30/11).
Όπως ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός, ο Άγγλος χαφ είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του τραυματίζοντας το μικρό δάχτυλο του ποδιού του, επομένως δε θα επιστρέψει ούτε την επόμενη εβδομάδα.
Θυμίζουμε ότι ο Πάλμερ έχει να αγωνιστεί για την Τσέλσι από τις 20 Σεπτεμβρίου, στην ήττα με 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Cole Palmer has broken his toe in an accident at home and is expected to miss Chelsea's next 3 games against Burnley, Barcelona and Arsenal 🤕🔵 pic.twitter.com/QQvObFM8UV— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.