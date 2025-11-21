Νέα παράταση στην επιστροφή του Κόουλ Πάλμερ, με τον 23χρονο χαφ να τραυματίζει το δάχτυλό του στο σπίτι του και να μένει εκτός για τα επόμενα παιχνίδια της Τσέλσι.

Ο Κόουλ Πάλμερ υπέστη έναν απρόσμενο τραυματισμό στο σπίτι του, την ώρα που ήταν κοντά στο να επιστρέψει στη δράση με την Τσέλσι. Ο ίδιος είναι εκτός το τελευταίο διάστημα λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε βουβωνική χώρα κι όπως φαίνεται θα παραμείνει στα pits για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα.

Ο Έντσο Μαρέσκα, μίλησε για τον παίκτη του πριν από το παιχνίδι με την Μπέρνλι και τόνισε ότι δε θα είναι διαθέσιμος τόσο για το ματς του Σαββάτου (22/11) όσο και για εκείνα με Μπαρτσελόνα (25/11) και Άρσεναλ (30/11).

Όπως ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός, ο Άγγλος χαφ είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του τραυματίζοντας το μικρό δάχτυλο του ποδιού του, επομένως δε θα επιστρέψει ούτε την επόμενη εβδομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Πάλμερ έχει να αγωνιστεί για την Τσέλσι από τις 20 Σεπτεμβρίου, στην ήττα με 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.