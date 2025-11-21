Πάλμερ: Τραυματίστηκε στο σπίτι του και χάνει τα επόμενα τρία ματς της Τσέλσι

Πάλμερ: Τραυματίστηκε στο σπίτι του και χάνει τα επόμενα τρία ματς της Τσέλσι

palmer_chelsea
Νέα παράταση στην επιστροφή του Κόουλ Πάλμερ, με τον 23χρονο χαφ να τραυματίζει το δάχτυλό του στο σπίτι του και να μένει εκτός για τα επόμενα παιχνίδια της Τσέλσι.

Ο Κόουλ Πάλμερ υπέστη έναν απρόσμενο τραυματισμό στο σπίτι του, την ώρα που ήταν κοντά στο να επιστρέψει στη δράση με την Τσέλσι. Ο ίδιος είναι εκτός το τελευταίο διάστημα λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε βουβωνική χώρα κι όπως φαίνεται θα παραμείνει στα pits για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα.

Ο Έντσο Μαρέσκα, μίλησε για τον παίκτη του πριν από το παιχνίδι με την Μπέρνλι και τόνισε ότι δε θα είναι διαθέσιμος τόσο για το ματς του Σαββάτου (22/11) όσο και για εκείνα με Μπαρτσελόνα (25/11) και Άρσεναλ (30/11).

Όπως ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός, ο Άγγλος χαφ είχε ένα ατύχημα στο σπίτι του τραυματίζοντας το μικρό δάχτυλο του ποδιού του, επομένως δε θα επιστρέψει ούτε την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε Επίσης

Κόουλ Πάλμερ: Η επιστροφή του πήρε νέα παράταση όπως επιβεβαίωσε ο Μαρέσκα
cold palmer

Θυμίζουμε ότι ο Πάλμερ έχει να αγωνιστεί για την Τσέλσι από τις 20 Σεπτεμβρίου, στην ήττα με 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     