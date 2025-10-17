Σύμφωνα με τον Έντσο Μαρέσκα, το διάστημα απουσίας του Κόουλ Πάλμερ θα υπερβεί τις έξι εβδομάδες, με τον Άγγλο να είναι ξανά διαθέσιμος απο τον Δεκέμβριο.

Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Κόουλ Πάλμερ στα γήπεδα, με τον Έντσο Μαρέσκα να επιβεβαιώνει ότι ο Άγγλος άσος της Τσέλσι θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλες έξι εβδομάδες αποθεραπείας μέχρι να βρεθεί στο 100%. Ο 23χρονος, που είχε τραυματιστεί στη βουβωνική χώρα στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ» στις 20 Σεπτεμβρίου, εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις κι έτσι η επιστροφή του μετατίθεται εκ νέου.

Αρχικά, ο Μαρέσκα είχε αφήσει να εννοηθεί πως ο Πάλμερ θα επέστρεφε τον Νοέμβριο, όμως όπως ο ίδιος παραδέχτηκε στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, η κατάσταση του παίκτη δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν. «Ήμουν λάθος στην αρχική μου εκτίμηση. Δυστυχώς, χρειάζεται άλλες έξι εβδομάδες, αλλά ευτυχώς δεν θα χρειαστεί χειρουργείο. Προσπαθούμε απλώς να τον προστατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός.

Η απουσία του Πάλμερ αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την Τσέλσι, καθώς ο νεαρός Άγγλος αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές Δεκεμβρίου στη δράση και μέχρι τότε θα χάσει τα ματς με Άγιαξ (22/10) και Μπαρτσελόνα (25/11) για το Champions League, αλλά και το ντέρμπι του Λονδίνου με την Άρσεναλ (30/11).