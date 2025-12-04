Λίβερπουλ για τα γενέθλια του Ζότα: «Για πάντα στις καρδιές μας»
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ο Ντιόγκο Ζότα θα γιόρταζε τα 29α γενέθλιά του. Η μοίρα όμως έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο, αφού ο Πορτογάλος επιθετικός έχασε άδοξα τη ζωή του στις 3 Ιουλίου 2025, όταν ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, σοκάροντας ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Ζότα είχε μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ενώσει τη ζωή του με τη σύντροφό του και μητέρα των τριών παιδιών του.
Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον παίκτη που έδωσε τόσα στην ομάδα. Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα social media, οι «κόκκινοι» τίμησαν τη μνήμη του, θυμίζοντας στους φιλάθλους το χαμόγελο, την ενέργεια και την αγωνιστική του αξία.
«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του. Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με τον αδελφό του, Αντρέ. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα το 20 μας» ανέφερε στην ανάρτηση η Λίβερπουλ.
Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.— Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025
All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.
Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp
