Ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε από τη League One και μέσα σε 5 χρόνια έφτασε να κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Premier League. Οι πρωταγωνιστές, οι κινήσεις και οι… υπερδυνάμεις της απίθανης Σάντερλαντ.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Sunderland 'Til I Die» κέρδισε το κοινό, αφηγούμενο μία ιστορία αδιαφορίας, αποτυχίας και καταστροφής. Παράλληλα, όμως, γέννησε και μία ελπίδα: ήταν από τους λόγους που ενέπνευσαν τον 23χρονο τότε Κιρίλ Λουί Ντρεϊφούς να επενδύσει στη Σάντερλαντ, που είχε υποβιβαστεί στη League One και προερχόταν από τη χειρότερη σεζόν της ιστορία της.

Από τον Φεβρουάριο του 2021, λοιπόν, ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο αβεβαιότητα και προκλήσεις, που στην πορεία είδε όλα τα κομμάτια ενός παζλ να παίρνουν τις θέσεις τους. Τόσο αρμονικά, που το όραμα του 28χρονου, πλέον, ιδιοκτήτη έγινε πραγματικότητα. Στην πρώτη του συζήτηση με τους οπαδούς μέσω του «The Red and White Army», ο Ντρεϊφούς είχε δηλώσει με αυτοπεποίθηση πως στόχος είναι «η επιστροφή μέσα σε 5 χρόνια στην Premier League». Ακουγόταν λίγο τρελό. Τελικά, όχι μόνο αυτό συνέβη, αλλά η Σάντερλαντ εντυπωσιάζει σε όλα τα επίπεδα!

Από την πρώτη στιγμή, το πλάνο προέβλεπε μεθοδικές κινήσεις: έξυπνες μεταγραφές με χρήση «data», πολλούς νεαρούς παίκτες - είτε με μεταγραφή είτε από τις ακαδημίες - και οικονομική εξυγίανση. Ο Ντρεϊφούς στάθηκε τυχερός, που βρήκε εκεί τον τεχνικό διευθυντή Κρίστιαν Σπίκμαν, ο οποίος είχε υπογράψει λίγους μήνες νωρίτερα, με τους δυο τους να έχουν εκπληκτική χημεία και να το εφαρμόζουν με συνέπεια.

Κάποια στιγμή τα σκαμπανεβάσματα ήταν πολλά και η κριτική σκληρή: και από πρώην προπονητές για έλλειψη επενδύσεων και από τους οπαδούς. Για την πρώτη μεγάλη υπέρβαση έλειπε, λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι, που βρέθηκε στο πρόσωπο του Λε Μπρις. Ο Ντρεϊφούς τον γνώριζε από τη δουλειά του στη Λοριάν (ξεκίνησε από τις ακαδημίες και προπόνησε την 1η ομάδα). Ταξίδεψε μόνος του στην Αγγλία, χωρίς ατζέντη και βοηθούς, για να αναλάβει την πιο νεανική ομάδα της κατηγορίας (22 έτη μέσος όρος ηλικίας). Παράλληλα, το μισθολογικό μπάτζετ ήταν μόλις το 14ο μεγαλύτερο. Η ειρωνεία είναι ότι ο Γάλλος αποτέλεσε τη 2η επιλογή, με τον Γουίλ Στιλ να έχει απορρίψει τη δουλειά…

Και κάπως έτσι, με αυτή τη μικρή δόση τύχης όλα άλλαξαν. «Δεν ήρθε απλά και ανέλαβε», αποκάλυψε ο μέσος Ο’Νιν, που βρίσκεται από το 2018 στη Σάντερλαντ. «Παρατήρησε, μελέτησε, έκανε την έρευνά του». Ήδη από την πρώτη βδομάδα, οι παίκτες πήγαιναν μόνοι τους στο γραφείο του Λε Μπρις, που έχει δίπλωμα στην ψυχολογική προετοιμασία αθλητών, ρωτώντας πώς θα βελτιωθούν. Η αλλαγή νοοτροπίας ήταν ήδη εμφανής.

Το πρώτο μάθημα ήταν απλό, αλλά καθοριστικό, το «εμείς»: η ατομική βελτίωση έρχεται μέσα από την ομαδική δουλειά. «Τα πάντα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη και την ομάδα. Προσωπικά, πάντα σκεφτόμουν τι πρέπει να κάνω εγώ. Τώρα, σκέφτομαι τι χρειάζεται η ομάδα από μένα να κάνω», συνέχισε ο Ο’Νιν. «Τόσο πολύ με έχει επηρεάσει. Όταν έχεις 11 ανθρώπους στο γήπεδο να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, τότε δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό».

Λίγους μήνες αργότερα, η Σάντερλαντ θα κέρδιζε τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στον τελικό των πλέι οφ και θα επέστρεφε ύστερα από 8 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Τότε, όλοι κατάλαβαν ότι πρέπει να ακολουθήσει μία νέα «επανάσταση», ουσιαστικά από το μηδέν. Οι εγωισμοί έπρεπε να μείνουν στην άκρη για το καλό της ομάδας. Είναι αυτό ακριβώς που ζητούσαν εδώ και χρόνια από τους παίκτες. Ο Σπίκμαν αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται βοήθεια. Δεν είχε μάθει να πληρώνει υπεραξίες ή να αγοράζει «έτοιμους» παίκτες.

Ο Γκισολφί προστέθηκε στην οργάνωση ως «διευθυντής ποδοσφαίρου», έχοντας δουλέψει στο παρελθόν Λας, Νις και Ρόμα σε αντίστοιχα πόστα, για να βοηθήσει με αυτή τη διαφορετική φιλοσοφία σε μία διαφορετική αγορά. Μία έξυπνη και τολμηρή κίνηση. Ο Λε Μπρις καλωσόρισε στο προπονητικό τιμ τους Βουλκάνο και Μαδίρ, όπως και τον ειδικό στις στατικές φάσεις Μπρέιν.

▪️Earned a point against Arsenal

▪️Beat Chelsea



Sunderland have faced five London clubs in the Premier League this season, and haven’t lost to any of them 👏 pic.twitter.com/BMl4uLyEMm — ESPN UK (@ESPNUK) November 9, 2025

Για να ολοκληρωθεί μία μεταγραφή, απαιτείται συμφωνία προπονητή, των δύο διευθυντών, του υπεύθυνου σχεδιασμού Χάρβεϊ και του ιδιοκτήτη. Μία διαδικασία που μοιάζει… γραφειοκρατική, αλλά φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Όλοι έχουν το ίδιο βάρος άποψης και για μία ομάδα που απέκτησε 15 παίκτες, μοιάζει απίθανο. Ειδικά, από τη στιγμή που ξόδεψε 150 εκατ. λίρες, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για ομάδα που μόλις προβιβάστηκε.

Το φετινό καλοκαίρι αποκαλύπτει και το κόστος της εξέλιξης για μία ομάδα όπως η Σάντερλαντ. Θα μπορούσε να μείνει πιστή στους παίκτες που την οδήγησαν ως εδώ, αλλά το ρίσκο έμοιαζε μεγαλύτερο. Ο Λε Μπρις έκανε εξαιρετική δουλειά στη διατήρηση των ισορροπιών στο ρόστερ, οργανώνοντας το καλοκαίρι μία σειρά συναντήσεων, προκειμένου να κάνει τα πράγματα ξεκάθαρα.

Για να συνεχίσουν να εξελίσσονται οι παίκτες που έφεραν τη Σάντερλαντ μέχρι εδώ, είναι απαραίτητο να έχουν δίπλα τους καλύτερους και πιο έμπειρους παίκτες. Η πρώτη «μάχη» είναι εσωτερική: ο ανταγωνισμός για μία θέση στην ενδεκάδα και μετά ο αντίπαλος. Σε όλους ανακοινώθηκε ότι θα έχουν ευκαιρίες, αρκεί να το αποδείξουν στις προπονήσεις.

How important has Sunderland's transfer business been to their fine form? 💰📈 pic.twitter.com/Dtwm9UlWtQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2025

Ακόμα και ο τρόπος που προσεγγίζονται οι μεταγραφικοί στόχοι, δείχνει τα άλματα των τελευταίων ετών. Αρχικά, κάθε παίκτης λαμβάνει ένα μικρό βίντεο που συνοψίζει την ιστορία του συλλόγου και της πορείας προς την αναγέννηση. Ακολουθούν συζητήσεις ια την αναβάθμιση του προπονητικού κέντρου και την αγωνιστική φιλοσοφία του Λε Μπρις, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνει ο ίδιος ο Ντρεϊφούς στις πιο δύσκολες υποθέσεις. Ο Γάλλος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη μεταγραφή του Τζάκα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το 10ετές business plan. Έτσι, ένα ρόστερ που πριν λίγα χρόνια είχε αξία 10 εκατ. ευρώ, πλέον ξεπέρασε τα 220, με μέσο όρο ηλικίας τα 24,4 έτη!

Η τακτική παραμένει πιστή στις αρχές που έθεσε ο Λε Μπρις από το ξεκίνημα. «Έχει να κάνει με τρίγωνα. Θέλουμε να τα δημιουργούμε σε όλο το γήπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουν όλοι μαζί και είναι η βάση όλων όσων κάνουμε», είχε δηλώσει ο Γάλλος. Αυτό που προστέθηκε το καλοκαίρι είναι δύο κανόνες: εκείνοι των 3 και των 5 δευτερολέπτων. Ανάλογα με τη θέση ενός παίκτη σε σχέση με τη μεσαία γραμμή έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, προκειμένου να προωθήσει την μπάλα στην επίθεση. Παράλληλα, όλοι είναι στην κατάλληλη θέση, για να επιστρέψουν και να βοηθήσουν αμυντικά, αν η κατοχή χαθεί. Μία ομάδα που κινείται σαν «ένα».

2 - Last night was the first time Sunderland ended in the top-two of the Premier League since 29 January 2001, when they were also 2nd. Heights. pic.twitter.com/y7zPFVgIvL — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025

Με ελάχιστη κατοχή, με γρήγορες επιθέσεις και με εξαιρετικές στατικές φάσεις, η Σάντερλαντ αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν και βρίσκεται στην 4η θέση. Έγινε η πρώτη ομάδα φέτος που σκοράρει 2 γκολ επί της Άρσεναλ και κάνει το κορυφαίο ξεκίνημα νεοπροβιβασθείσας από τη Χαλ το 2008. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας είναι ο Γκρανίτ Τζάκα, ο οποίος «δίνει το παράδειγμα», όπως θα πει ο Λε Μπρις. «Μας προσφέρει ελπίδα και πίστη. Στον αγωνιστικό χώρο κάνει πάντα… micro-management και λύνει προβλήματα. Είναι σαν 2ος προπονητής στον αγωνιστικό χώρο».

Τρεις μέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν, δόθηκε το περιβραχιόνιο στον Ελβετό. «Η λέξη Championship δεν θα υπάρχει πλέον σε αυτά τα αποδυτήρια. Έχουμε διαφορετικούς στόχους», είχε πει. Επέλεξε τη Σάντερλαντ, καθώς ήθελε να ζήσει «στιγμές οδύνης αλληλεγγύης», συναισθήματα που μόνο η μάχη του υποβιβασμού μπορεί να προσφέρει. Στο τελευταίο παιχνίδι έκανε τη ζημιά σε μία από τις πρώην ομάδες του και σε έναν από τους προπονητές (Τσάμπι Αλόνσο ο άλλος), που τον διαμόρφωσαν σε ηγετική φυσιογνωμία.

BRIAN BROBBEY 90+4'.



What a time to score your first Sunderland goal 🤯 pic.twitter.com/sB8poQCw1n — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 8, 2025

Όταν ο Μικέλ Αρτέτα ανέλαβε την Άρσεναλ, ο Τζάκα ήταν στα πρόθυρα της εξόδου. Ο Βάσκος τον έπεισε να μείνει και προσπάθησε να τον κάνει να αισθανθεί «αγάπη και εκτίμηση». Στο τέλος, πέτυχε να τον εξελίξει στον απόλυτο επαγγελματία. «Είναι από εκείνους που μπορούν να αλλάξουν το πνεύμα στα αποδυτήρια και σε ολόκληρη την ομάδα. Είναι σαν να έχει κάποια υπερδύναμη», τόνισε ο τεχνικός της Άρσεναλ. Και η φετινή Σάντερλαντ παίρνει «υπερδυνάμεις» από πολλούς εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως κάθε σούπερ ήρωας, πριν φορέσει τη «στολή», προσπαθεί να ζει στην ανωνυμία, έτσι και οι Black Cats δείχνουν να ήρθαν φέτος από το πουθενά…

