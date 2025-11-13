Σύμφωνα με τους «Times», ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι πιθανό να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Μάντσεστερ Σίτι.

Η δεκαετή παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως μπορεί να φτάσει στο τέλος της το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως αναφέρουν οι «Times» σε δημοσίευμά τους, άνθρωποι από το περιβάλλον του Καταλανού τεχνικού θεωρούν ως πιθανό σενάριο την αποχώρησή του και ως μία λογική απόφαση δεδομένου ότι κλείνει μία δεκαετία στους «πολίτες».

Ακόμη δεν έχει ληφθεί κάποια τελική απόφαση και γι' αυτό δεν αποκλείεται ακόμα το ενδεχόμενο εκείνος να συνεχίσει στην ομάδα, όπως ορίζει και το συμβόλαιό του, που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αφού εκείνος συνηθίζει να ολοκληρώνει τα συμβόλαιά του με τις ομάδες.