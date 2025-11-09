Ο Γκουαρδιόλα γιόρτασε το 1000ό παιχνίδι της καριέρας του όπως του αρμόζει, με ακόμη μια παράσταση ποδοσφαιρικής κυριαρχίας απέναντι στη Λίβερπουλ (3-0).

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα γιόρτασε ιδανικά το 1000ο του ματς, αφού η Σίτι διέλυσε με 3-0 τη Λίβερπουλ και βρέθηκε στο -4 από την Άρσεναλ. Οι Πολίτες είχαν την ουσία κι έναν Ντοκού να... καίει, μιας και έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο! Ετσι, έπειτα από τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς τρίποντο απέναντι στους Reds, η Μάντσεστερ έσπασε το σερί και έδειξε ικανή πως μπορεί να βάλει δύσκολα στους Gunners.

Το ημίχρονο του Ντοκού!

Δυο γκολ, ένα χαμένο πέναλτι, ένα ακυρωθέν τέρμα συνέθεσαν ένα δυνατό α’ μέρος, με τη Σίτι να αποτυπώνει στον αγωνιστικό χώρο το καλό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται. Οι Πολίτες κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα, πίεσαν ψηλά και με τον Ντοκού να κάνει απίθανο 45λεπτο πήραν σημαντικό προβάδισμα δυο τερμάτων. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και προσπάθησαν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε το πάνω χέρι.

Στο 13ο λεπτό ο Ντοκού ανατράπηκε από τον Μαμαρντασβίλι, όμως ο Γεωργιανός κατάφερε να νικήσει τον Χάαλαντ. Ο Τσερκί πλησίασε ξανά στο γκολ, αλλά το σουτ πέρασε άουτ. Το πολυπόθητο τέρμα ήρθε στο 29΄, όταν από εξαιρετική σέντρα του Νούνες, ο Χάαλαντ με κεφαλιά πέτυχε το 1-0! Ο Ο Νορβηγός έφτασε τα 99 γκολ σε 107 εμφανίσεις στην Premier League.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 38’ βρήκε δίχτυα με τον Φαν Ντάικ, ωστόσο η χαρά των Reds κράτησε ελάχιστα, αφού το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η Σίτι δεν επηρεάστηκε και στις καθυστερήσεις του α’ μέρους έβαλε τις βάσεις για το μεγάλο τρίποντο. Ο Νίκο Γκονζάλες βρήκε χώρο έξω από την περιοχή έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Φαν Ντάικ και κατέληξε στα δίχτυα!

Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά, αποφασισμένη να «επιστρέψει» στο ματς και για ένα τέταρτο έδειξε εξαιρετικά στοιχεία που δεν είχε στο α’ μέρος. Αλληλοκαλύψεις, καλή κυκλοφορία και σε δυο λεπτά έχασε δυο καλές ευκαιρίες. Στο 58’ από σέντρα του Μπράντλεϊ, ο Γκονζάλες λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ. Ένα λεπτό αγνότερα, ο Μπράντλεϊ μοίρασε υπέροχα, αλλά ο Χάπκο σε κενή εστία… κατάφερε να το χάσει.

Ο Ολλανδός έχασε το… άχαστο και η Σίτι στο 63ο λεπτό σφράγισε τη νίκη! Ο κορυφαίος της αναμέτρησης, Ντοκού με τρομερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης πετυχαίνοντας το 3-0. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να βρει το γκολ, αλλά στο 76΄ ο Ντοναρούμα είχε μεγάλη επέμβαση στη σουτάρα του Σομποσζλάι. Τρία λεπτά αργότερα ο Σαλάχ βρέθηκε τετ α τετ με τον Ιταλό, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ.

