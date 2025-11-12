Συγκλονίζει ο Σούτσεκ για τη μάχη του με την κατάθλιψη: «Δυο χρόνια φρίκης»

Ο μέσος της ομάδας του Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποκάλυψε στη βιογραφία του πως πέρασε «δυο χρόνια φρίκης», όταν πάλευε με το «τέρας» της κατάθλιψης.

Η ψυχικές ασθένειες πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνες από τις σωματικές, και, χρειάζονται άμεση βοήθεια και φυσικά στήριξη. Αυτό το μήνυμα ήθελε να περάσει και ο μέσος της Γουέστ Χαμ, Τόμας Σούτσεκ.

Ο 30χρονος χαφ των Λονδρέζων το γνωρίζει από πρώτο χέρι, καθώς αποκάλυψε μέσω της βιογραφίας του, πως έδωσε μάχη με την κατάθλιψη.

Στο βιβλίο ''Suk'', από τις τσεχικές εκδόσεις, iDNES, ο μέσος της ομάδας του Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποκαλύπτει τον αγώνα που έδωσε για δυο χρόνια, τα οποία χαρακτηρίζει ως «χρόνια φρίκης».

«Δύο χρόνια φρίκης. Ντρεπόμουν να μιλήσω γι' αυτό για πολύ καιρό. Ακόμα και οι γονείς μου, μέχρι που αποφάσισα να γράψω την εξομολόγησή μου, δεν είχαν ιδέα ότι κάτι κακό συνέβαινε. Κάτι που με ενοχλούσε τόσο πολύ που σκέφτηκα να τερματίσω την καριέρα μου.

Αϋπνία. Κατάθλιψη. Φόβος για το μέλλον. Ο δέκατος τρίτος θάλαμός μου. Στην αρχή ήταν μόνο ελαφρώς ενοχλητικό, αλλά μετά από μερικούς μήνες έγινε αφόρητο. Ήμουν στον πάτο, έπεφτα σε κάθε αγώνα χωρίς ύπνο. Κάθε αγώνα! Μπορείτε να φανταστείτε; Φοβόμουν την αποτυχία, φοβόμουν τις αντιδράσεις, φοβόμουν τα πάντα», λέει γραπτώς ο Τσέχος, συγκλονίζοντας τον χώρο του ποδοσφαίρου.