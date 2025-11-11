Τρομακτικές στιγμές έζησε ο Ραχίμ Στέρλινγκ, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο (8/11) την ώρα που εκείνος και τα παιδιά του βρίσκονταν εντός της οικίας.

Νύχτα τρόμου για τον Ραχίμ Στέρλινγκ και την οικογένειά του! Ο 30χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής έπεσε θύμα διάρρηξης, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (8/11) και μάλιστα την ώρα που εκείνος και τα παιδιά του βρίσκονταν μέσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι μασκοφόροι διαρρήκτες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν αντικείμενα αξίας, καθώς αιφνιδιάστηκαν από την παρουσία της οικογένειας στην οικία. Μιας και το συμβάν έλαβε χώρα μία ώρα πριν την αναμέτρηση της Τσέλσι με την Γουλβς στο «Στάμφορντ Μπριτζ», είναι πιθανό οι διαρρήκτες να πίστευαν ότι δεν θα έβρισκαν κάποιον μέσα στο σπίτι.

Πηγή ανέφερε στη «Mirror» ότι ο Στέρλινγκ «άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και πήγε να αντιμετωπίσει τους εισβολείς», προκειμένου να προστατέψει την οικογένειά του. Όλοι τους πάντως είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

🚨 EXCLUSIVE: Raheem Sterling has been the subject of another burglary, with the former England international understood to have been in the house with his family when it took place.



Read the full story from @SamWallaceTel and @Tom_Morgs ⬇️https://t.co/5YgPpGFGbz pic.twitter.com/8ayYmi1OWW November 11, 2025

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέρλινγκ βιώνει κάτι ανάλογο. Το 2022, και ενώ βρισκόταν στο Κατάρ με την εθνική Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αγγλία καθώς το σπίτι του είχε δεχθεί επίθεση από διαρρήκτες την ώρα που η οικογένειά του ήταν μέσα. Τότε, είχαν κλαπεί αντικείμενα αξίας περίπου 300.000 λιρών.