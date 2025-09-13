Μαρέσκα για Στέρλινγκ και «κομμένους»: «Δεν έχουν καμία πιθανότητα να επιστρέψουν στο ρόστερ»

Ο προπονητής των «μπλε» ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το μέλλον των «κομμένων» παικτών, τονίζοντας πως για αυτούς δεν υπάρχει επιστροφή στο ρόστερ.

Το δύσκολο έργο του Έντσο Μαρέσκα να «ξεσκαρτάρει» το... τεράστιο ρόστερ της Τσέλσι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αλλά τουλάχιστον ο πρώην άσος του Ολυμπιακού δείχνει να είναι σταθερός στις απόψεις του.

Ο Ιταλός τεχνικός από τις αρχές του καλοκαιριού είχε θέσει εκτός πλάνων ορισμένους ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων ήταν οι Ραχίμ Στέρλινγκ, Άλεξ Ντισασί αλλά και ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, Νταβίντ Φοφανά. Μέχρι στιγμής, οι παραπάνω τρεις δεν έχουν βρει κάποιο σύλλογο για να συνεχίσουν την καριέρα τους, με τον Μαρέσκα να είναι ξεκάθαρος απέναντί τους.

Ο 45χρονος κόουτς ερωτηθείς για το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, εξήγησε πως ναι μεν παραμένουν μέλη του ρόστερ επειδή έχουν συμβόλαιο με την ομάδα, αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει πιθανότητα επιστροφής τους στις επιλογές του.

«Είναι παίκτες της Τσέλσι και έχουν συμβόλαια με τον σύλλογο, αλλά αυτή τη στιγμή προπονούνται ακόμα χωριστά. Από την αρχή της σεζόν δεν τους έχω δει. Όχι δεν τους δίνω καμία πιθανότητα να αποτελέσουν μέρος αυτής της ομάδας στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.