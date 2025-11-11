Κρίσταλ Πάλας: Αρνείται την κατηγορία της FA για το πανό με τον Μαρινάκη
Την περασμένη εβδομάδα, η FA κατηγόρησε την Κρίσταλ Πάλας για «ανάρμοστη συμπεριφορά» των φιλάθλων της στην αναμέτρηση με την Νότιγχαμ Φόρεστ στις 24 Αυγούστου, εξαιτίας που πανό που αναρτήθηκε, το οποίο απεικόνιζε τον ιδιοκτήτη των Reds, Βαγγέλη Μαρινάκη.
Αφορμή είχε σταθεί ο «υποβιβασμός» της Πάλας στο Conference League λόγω παραβίασης των κανονισμών πολυϊδιοκτησίας του Τζον Τέξτορ, με την Φόρεστ να παίρνει την θέση των Αετών στο Europa League.
Η Κρίσταλ Πάλας είχε προθεσμία μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (11/11) για να απαντήσει στην εν λόγω κατηγορία, την οποία αναμένεται να αρνηθεί σύμφωνα με το «Athletic» αντικρούοντας οποιαδήποτε παράβαση. Σε περίπτωση πάντως που κριθεί ένοχη, η Πάλας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει χρηματικό πρόστιμο και πειθαρχικές κυρώσεις.
Crystal Palace have denied a Football Association charge relating to a banner held up by the club’s supporters in their Premier League match with Nottingham Forest earlier this season.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2025
More from @MattWoosie ⤵️https://t.co/44mvgwOOsP
