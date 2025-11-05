Σχεδόν 2,5 μήνες μετά το συμβάν όπου οι φίλαθλοι της Κρίσταλ Πάλας ύψωσαν πανό «κατά» του Βαγγέλη Μαρινάκη, η FA κατηγόρησε τον σύλλογο για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Αντιμέτωπη με την FA, η οποία την κατηγορεί για ανάρμοστη συμπεριφορά εις βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη, βρίσκεται πλέον η Κρίσταλ Πάλας. Πίσω στις 24 Αυγούστου, οι φίλοι του Λονδρέζικου κλαμπ είχαν σηκώσει πανό «εις βάρος» του ισχυρού άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, με αφορμή τον «υποβιβασμό» της ομάδας τους στο Conference League, με τη Νότιγχαμ να παίρνει τη θέση της στο Europa.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η πιθανότερη τιμωρία, εφόσον φυσικά επιβληθεί, θα είναι ένα υψηλό χρηματικό πρόστιμο, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «Συνήθως, όταν η FA κατηγορεί έναν σύλλογο για μη διασφάλιση της σωστής συμπεριφοράς των οπαδών του, αυτό οφείλεται σε εισβολή στο γήπεδο, υβριστικά συνθήματα ή ίσως βία στις κερκίδες. Το θέμα αφορά ένα φερόμενο ως υβριστικό πανό, που απευθύνεται προσωπικά στον ιδιοκτήτη του αντιπάλου».

Crystal Palace fans have today unveiled a banner showing Evangelos Marinakis holding a gun to Morgan Gibbs-White’s head. 🙃



The whole football world knows what really happened. pic.twitter.com/SjBNY4xBJp August 24, 2025

Η ανακοίνωση της FA:

«Η Κρίσταλ Πάλας κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με τον αγώνα της Premier League εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ την Κυριακή 24 Αυγούστου. Υποστηρίζεται ότι ο σύλλογος δεν διασφάλισε ότι οι θεατές ή/και οι οπαδοί του (και όποιος ισχυριζόταν ότι ήταν οπαδοί ή οπαδοί) δεν συμπεριφέρθηκαν με ακατάλληλο, προσβλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή/και προκλητικό τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Η Πάλας έχει διορία έως τις 11 Νοεμβρίου για να απαντήσει.