Πολλαπλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των ''Reds'' προς το πρόσωπο του αμυντικού της Ίντερ, σε μια πάντως δύσκολη περίπτωση.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε πολύ κακό φεγγάρι το τελευταίο διάστημα, μετρώντας 5 ήττες στα τελευταία 6 παιχνίδια πρωταθλήματος, με πιο πρόσφατη εκείνη με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή (9/11).

Το σύνολο του Άρνε Σλοτ βρίσκεται πλέον στο -8 από την κορυφή και την Άρσεναλ, και η προσπάθεια διατήρησης των σκήπτρων μοιάζει πλέον αρκετά δύσκολη. Παρότι ενισχύθηκε αρκετά το καλοκαίρι, η πρωταθλήτρια Αγγλίας ήδη φαίνεται πως κοιτάζει στα επόμενα μεταγραφικά παράθυρα.

Όπως σημειώνουν πολλαπλά δημοσιεύματα, οι ''Reds'' εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του αμυντικού της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι. Ο σοβαρός τραυματισμός του -νεαρού- Τζοβάνι Λεόνι, σε συνδυασμό με την επικείμενη αποχώρηση του Κονατέ, δημιουργούν ανάγκη για ενίσχυση στα μετόπισθεν.

Ο Ιταλός στόπερ μοιάζει ιδανική περίπτωση, καθώς βρίσκεται σε καλή ηλικία (26), έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, είναι γρήγορος και μπορεί να βοηθήσει στο build up. Μοναδικό και βασικό «αγκάθι», το γεγονός πως έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τους «νερατζούρι», και η Λίβερπουλ θα πρέπει να ρίξει στο τραπέζι πάνω από 100 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.