Νάγκελσμαν για Βιρτζ: «Δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά η Λίβερπουλ δεν σκοράρει»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας υπερασπίστηκε τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, λέγοντας πως οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ δεν βοηθούν την κατάσταση, καθώς δεν σκοράρουν στις φάσεις που εκείνος δημιουργεί.

Η κατάσταση στη Λίβερπουλ είναι ίσως στη χειρότερη φάση της επί εποχής Άρνε Σλοτ. Οι πρωταθλητές Αγγλίας ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια, 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» την Κυριακή (9/11), έφτασαν τις 5 ήττες στην Premier League και βλέπουν στην κορυφή την Άρσεναλ, 8 πόντους μακριά.

Είναι δεδομένο πως αρκετά είναι τα στοιχεία που «φταίνε» για την κακή εικόνα των ''Reds'', ωστόσο η συζήτηση μοιραία συνεχίζει να πηγαίνει και στον Φλόριαν Βίρτζ, καθώς ο Γερμανός δεν έχει... πείσει με τη μέχρι τώρα παρουσία του. Ωστόσο, ο προπονητής του στην Εθνική Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον υπερασπίστηκε.

Στο πλαίσιο δηλώσεων για τα επερχόμενα ματς των «Πάντσερ» στα προκριματικά του Μουντιάλ, ο Νάγκελσμαν δήλωσε πως ο Βιρτζ χρειάζεται -κι άλλο- χρόνο για να αποδώσει, ενώ παράλληλα τόνισε ότι και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ δεν... βοηθούν ιδιαίτερα την κατάσταση, καθώς δεν μετουσιώνουν σε γκολ τις φάσεις που δημιουργεί.

«Αν κοιτάξετε την αναμέτρηση με τη Σίτι, ήταν η χειρότερη ομάδα στα 90 λεπτά (σσ η Λίβερπουλ). Επομένως, είναι επίσης δύσκολο για τον Φλο να έχει κάποια πραγματικά μεγάλη επίδραση. Τελικά, η συνολική κατάσταση είναι τέτοια που χρειάζεται απλώς λίγο περισσότερο χρόνο - κάτι που είναι φυσιολογικό και το βλέπετε και με άλλους παίκτες, που μετακομίζουν στην Premier League.

Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει και είναι απολύτως φυσιολογικό για έναν παίκτη της ηλικίας του να περνάει μια μικρή πτώση στην φόρμα του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να αποδίδει στο ίδιο επίπεδο για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Αντίθετα, όλοι πρέπει να τον στηρίξουμε λίγο, ώστε να καθαρίσει το μυαλό του εδώ και τότε, ίσως η Λίβερπουλ θα μπορούσε επίσης να τον βοηθήσει σκοράροντας μερικές από τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Αυτή θα ήταν μια ιδέα, γιατί δημιουργεί μερικές ευκαιρίες».