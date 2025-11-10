Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τη Μπενφίκα να φτάσει στη νίκη με γκολ και ασίστ, όμως η Κάσα Πία της φύλαγε... χουνέρι ισοφαρίζοντας στο 90΄+2΄σε 2-2.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε σε μεγάλα κέφια το βράδυ της Κυριακής στο «Ντα Λουζ» απέναντι στην Κάσα Πία, αλλά δεν αρκούσε για να βοηθήσει τη Μπενφίκα να φτάσει στη νίκη. Παρά το γκολ που σημείωσε και την εντυπωσιακή ασίστ που διαμόρφωσαν το προβάδισμα με 2-0 των Αετών, η Κάσα Πία επέστρεψε στο ματς και ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις για να τους πάρει βαθμούς.

Αρχικά στο 17΄ο Έλληνας επιθετικός κατέβασε τη μπάλα με το στήθος στην περιοχή και με κεφαλιά σέρβιρε στον Σουντάκοφ, που με τη σειρά του έπιασε τρομερό βολέ για να ανοίξει το σκορ. Στο 60΄ο Παυλίδης από δημιουργός έγινε εκτελεστής, καθώς ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για το 2-0. Ακόμα και με ένα ασφαλές σκορ υπέρ της ωστόσο, η Μπενφίκα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει το τρίποντο.

Αρχικά στο 85΄οι φιλοξενούμενοι μείωσαν όταν μετά από χαμένη εκτέλεση πέναλτι του Κασιάνο, ο Αραούχο σε μια στιγμή... παραφροσύνης κλώτσησε στην επαναφορά τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το χαρακίρι των Αετών ολοκληρώθηκε στο 90΄+2΄όταν έπειτα από τραγική έξοδο του Τρουμπίν η μπάλα στρώθηκε στον Νάγκα που εκτέλεσε για το τελικό 2-2 κι άφησε τη Μπενφίκα στο -6 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Πόρτο.