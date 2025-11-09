Γκουαρδιόλα: Οι οπαδοί της Σίτι τον αποθέωσαν τον... χιλιάρη Πεπ με φοβερά κορεό!
Έφτασε τα 1000 παιχνίδια ως προπονητής ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ή μάλλον ως... κάτι παραπάνω από αυτό, όπως είπαν και οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καταλανός κόουτς έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο στο ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ και οι φίλοι των Citizens άρπαξαν την ευκαιρία να τον αποθεώσουν. Παρουσίασαν δύο μεγάλα, εντυπωσιακά κορεό για χάρη του στις κερκίδες του «Έτιχαντ».
We’ve got Guardiola — Manchester City (@ManCity) November 9, 2025
Congratulations on reaching 1000 matches as a manager, @PepTeam 👏 pic.twitter.com/ZyjEgHqwjC
Ένα στο οποίο έγραψαν «Pep Guardiola, mes que un entrenador», παραφράζοντας το γνωστό μότο της Μπαρτσελόνα για χάρη του «κάτι παραπάνωα από προπονητή» Πεπ. Το άλλο, δε, το «έντυσαν» με τους στίχους του πιο γνωστού συνθήματος για τον Καταλανό: «We've got Guardiola» - «Έχουμε τον Γκουαρδιόλα».
Από αυτά τα χίλια παιχνίδια, περισσότερα από τα μισά ο Γκουαρδιόλα τα πέρασε στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, τα 247 ως προπονητής της Μπαρτσελόνα και τα 161 στην Μπάγερν Μονάχου. Συνολικά στην καριέρα του έχει κατακτήσει 40 τίτλους.
