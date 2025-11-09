Ξεχωριστή υποδοχή επεφύλασσαν στον Πεπ Γκουαρδιόλα οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι που στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ συμπλήρωσε 1000 παιχνίδια ως προπονητής.

Έφτασε τα 1000 παιχνίδια ως προπονητής ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ή μάλλον ως... κάτι παραπάνω από αυτό, όπως είπαν και οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καταλανός κόουτς έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο στο ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ και οι φίλοι των Citizens άρπαξαν την ευκαιρία να τον αποθεώσουν. Παρουσίασαν δύο μεγάλα, εντυπωσιακά κορεό για χάρη του στις κερκίδες του «Έτιχαντ».

We’ve got Guardiola 🩵



Congratulations on reaching 1000 matches as a manager, @PepTeam 👏 pic.twitter.com/ZyjEgHqwjC — Manchester City (@ManCity) November 9, 2025

Ένα στο οποίο έγραψαν «Pep Guardiola, mes que un entrenador», παραφράζοντας το γνωστό μότο της Μπαρτσελόνα για χάρη του «κάτι παραπάνωα από προπονητή» Πεπ. Το άλλο, δε, το «έντυσαν» με τους στίχους του πιο γνωστού συνθήματος για τον Καταλανό: «We've got Guardiola» - «Έχουμε τον Γκουαρδιόλα».

Από αυτά τα χίλια παιχνίδια, περισσότερα από τα μισά ο Γκουαρδιόλα τα πέρασε στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, τα 247 ως προπονητής της Μπαρτσελόνα και τα 161 στην Μπάγερν Μονάχου. Συνολικά στην καριέρα του έχει κατακτήσει 40 τίτλους.