Σλοτ: «Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, μίλησε αστειευόμενος για την εικόνα της ομάδας του στα τελευταία παιχνίδια

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, αστειεύτηκε ότι η ομάδα του ήταν «πολύ συνεπής» στα τελευταία ματς της Premier League αυτή τη σεζόν, αλλά αυτή η συνέπεια σχετίζεται με τις ήττες που κατέγραψε.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχασαν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος πριν καταφέρουν και κερδίσουν την Άστον Βίλα στο «Άνφιλντ» το περασμένο Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας αυτή τη νίκη με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, το 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League στα μέσα της εβδομάδας.

Η ύφεση του περασμένου μήνα σημαίνει ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στον βαθμολογικό πίνακα, και ο Σλοτ έχει παραδεχτεί ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει τα «σωστά πράγματα» αν θέλει να έχει πιθανότητες να ανακτήσει το έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

«Ήμασταν στην πραγματικότητα πολύ σταθεροί, αλλά το θέμα είναι ότι ήμασταν σταθεροί στις ήττες», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός αστειευόμενος στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

«Πρέπει να είμαστε συνεπείς στο να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχεις να αντιμετωπίσεις όταν παίζεις εκτός έδρας σε μια σεζόν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που περιμένουμε με ανυπομονησία».

«Όταν δεν δούλευα εδώ και ήμουν στην Ολλανδία , ήξερα πότε θα γινόταν ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι εναντίον της Λίβερπουλ και μπορώ να σας πω ότι ήμουν 100% συγκεντρωμένος μπροστά στην τηλεόραση όταν συνέβη. Αυτά είναι τα λίγα παιχνίδια που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία».

Ο Σλοτ πρόσθεσε ακόμη πως: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να εστιάσουμε αποκλειστικά στους εαυτούς μας και η προσοχή μας είναι στραμμένη μόνο στη συνέπεια. Έχουμε χάσει μερικά παιχνίδια, όπως ξέρετε, πολύ περισσότερα από ό,τι συνήθως. Αλλά τώρα έχουμε κερδίσει δύο. Εστιάζουμε στη βελτίωση και στην καλή φυσική κατάσταση των παικτών. Και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό».